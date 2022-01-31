Hasipoğlu: CTP ile ikili koalisyon hükümeti kurulması sağlanabilir

BP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 5 yıllık yolculukta 27 vekil sayısının sıkıntılı olabilleceğini, bu nedenle 27 artı üzerinde daha fazla durduklarını söyledi.

23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde 24 vekil ile birinci parti çıkan ve gelecek hafta Cumhurbaşkanı’nın, genel başkanı Faiz Sucuoğlu’nu resmen hükümet kurmakla görevlendireceğini açıkladığı UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 5 yıllık yolculukta 27 vekil sayısının sıkıntılı olabileceğini, bu nedenle 27 artı üzerinde daha fazla durduklarını söyledi.

İnternet üzerinden yayın yapan Özgür Gazete'nin haberine göre Hasipoğlu, seçim sonucunda ortaya çıkan mevcut Meclis aritmetiği nedeniyle ya üçlü koalisyon hükümeti ya da CTP ile ikili koalisyon hükümeti kurulmasının sağlanabileceğini kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Gayriresmî anlamda görüşmelerimiz var. Bizim için önemli olan beş yıl kesintisiz gidecek bir hükümet modeli oluşturmak. Aklımızdaki reformları, icraatları yapmak, halkın beklentilerine yanıt vermek.” dedi.

“Ülkeye siyasi istikrar getirecek şey birden fazla parti ile ortaklıktır”

“Siyasi istikrar ekonomik istikrarı getirecektir” diyen Hasipoğlu, “Bu bağlamda koalisyon ortakları ile yapmak istediğimiz reformlar, icraatlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerimizi peşinen ortaya koyup, bu konuda bizimle el sıkışabilecek ve ülkeye siyasi istikrar getirecek bir ya da birden fazla parti ile ortaklıktır” dedi.

Hasipoğlu, seçimden sonra Meclis’te ortaya çıkan mevcut aritmetiğin önemli olduğunu ifade ederek, “Beş yıllık yolculukta 27 sayısı sıkıntılı olabilir. Bu nedenle 27 artı üzerinde daha fazla duruyoruz. Bu formüller de ortadadır” dedi.

Hasipoğlu, “Sayılara bakacak olursanız, ya üçlü bir hükümet olacak ya da Cumhuriyetçi Türk Partisi ile olacak” şeklinde konuştu.

Seçim sonuçları;

Seçim sonuçlarına göre yüzde 5’lik seçim barajını geçen UBP yüzde 39,54; CTP yüzde 32,04; DP yüzde 7,41; HP yüzde 6,68; YDP ise yüzde 6,39 oy oranı ile Meclis’e girdi. Seçimlerde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24; CTP 18; DP 3; HP 3; YDP 2 sandalye elde etti.a