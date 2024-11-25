Hasipoğlu: CTP’nin erken seçim önergesine ivediliği geri çektiğini açıkladı

Hasipoğlu, Meclis Başkanlık seçimi sonrası erken seçim tartışmalarının kendileri için sona erdiğini belirterek, Ana muhalefet CTP’nin de erken seçim önergesine ivediliği geri çektiğini açıkladı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis Başkanlık seçimi sonrası erken seçim tartışmalarının kendileri için sona erdiğini belirterek, Ana muhalefet CTP’nin de erken seçim önergesine ivediliği geri çektiğini açıkladı.

Hasipoğlu, “ Erken seçim değil, halka hizmet zamandır” dedi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT‘de konuştu.

Meclis sürecini değerlendiren Hasipoğlu, “ Sayın Ziya Öztürkler seçilmiştir. Erken seçim tartışmaları geride kalmıştır. Zaten Ana muhalefet de erken seçim önerisi yapmıştı. İvediliğini bugün geri, çekmişler. Gerçi komitede çoğunlukla kabul edilmeyecekti ama böyle bir bilgi aldık” dedi.

Hasipoğlu, “ Ana muhalefet de erken seçim zamanı olmadığını kabul etti ki tasarıyı geri çektiler. Biz de artık halkın beklentisi doğrultusunda daha çok çalışacağız” diye konuştu .