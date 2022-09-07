Hasipoğlu, "Faiz Sucuoğlu, partiye gelmeyecek. İstifa mektubunu gönderecek."

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı görevinden istifa edecek olan Faiz Sucuoğlu'nun istifa mektubunu, UBP Genel Merkezi'ne gün içinde ulaştırması bekleniyor.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Merkezi girişinde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Tüzüğümüze göre, 45 gün süre içerisinde partiyi kurultaya götürmem gerekiyor. Sucuoğlu, partiye gelmeyecek, istifa mektubunu gönderecek." ifadelerini kullandı.
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