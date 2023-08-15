Hasipoğlu Gazimağusa'nın kurtuluşunun 49'uncu yılı nedeniyle mesaj yayınladı

Ulusal Birlik Partisi ( UBP)Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Gazimağusa'nın kurtuluşunun 49'uncu yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, vatanı için can veren ve can vermeyi göze alan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anarak, o dönemin acı gerçeklerini yaşamış tüm gazilere sağlık ve huzur dolu bir yaşam dilediğini ifade etti.

Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:



Mutlu Barış Harekâtı’nın ikinci bölümünde Gazimağusa’mızın özgürlüğünün 49’uncu yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz.

Anavatanımız Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan dolayı meşru müdahalesi ile biz Kıbrıslı Türklerin esaretine ve yaşadığı tüm acılara son verdirmiş, bizlerin özgürlüğe ve güvenliğe kavuşmasını sağlamıştır.



1963 yılından 15 Ağustos 1974 yılına kadar aralıksız süren ve adadaki Türk varlığı üzerinde kirli hesaplar yapan Rum ve Yunan saldırılarına dur diyebilen kahraman mehmetçiğimiz ve mücahidimiz Mağusa'mızı yıllar süren hain kuşatmadan büyük bir cesaret ve onur sergileyerek kurtarmıştır.



Bizlere bırakılan bu mirasa sahip çıkma sözü vererek Gazimağusa’nın kurtuluşunu sağlayan gazilere saygılarımı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarına teşekkürlerimi sunar, şehitlerimize rahmet dilerim.