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Hasipoğlu: Gidişat iyi değil

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “ülkede gidişatın iyi olmadığını” ifade ederek, önlerinde karamsar bir tablonun olduğunu savundu.
Hasipoğlu: Gidişat iyi değil

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu katıldığı bir televizyon programında ülkede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Ağırlıklı olarak hükümetin icraatlarının değerlendirildiği programda Hasipoğlu, mali protokol, elektrik kurumu, nüfus ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“KARAMSAR BİR TABLO VAR”

Hasipoğlu, ülkede ciddi bir bütçe açığının olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ile ekonomik protokolün imzalanmaması halinde bu açığın nasıl bir rakama ulaşacağını düşünmek istemediğini kaydetti. Başbakan Tufan Erhürman’ın bir dönem kullandığını belirttiği, “tünelin sonunda ışık görmüyorum” ve  “dövizi çözemiyorsanız muhasebeci tutun” söylemlerini tekrarlayan Hasipoğlu, bugün “muhasebeciye değil denetçiye ihtiyaç” olduğunu, marketlerdeki fiyat artış ve inişlerin denetlenmesi gerektiğini ileri sürdü.

“BORÇLARIN KAPATILMASI VE MAAŞLAR HALKTAN ÇIKARTILIYOR”

Artan elektrik fiyatlarına da değinen Hasipoğlu, yapılanın, “hükümetin beceriksizliği ve eksiklikleri halktan çıkartma politikası” olduğunu savundu. Hasipoğlu, kontrolün KIB-TEK’te olduğuna dikkat çekerek, uygulanan tarifenin insan hakları ve anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. “Borçların kapatılması ve maaşlar halktan çıkartılıyor” diyen Hasipoğlu, elektrik kurumunun 300 Milyon borcu olduğunu, 17.00-22.00 arası yüzde 125 karla elektriğin satıldığını halkın cezalandırıldığını ileri sürdü.

Hasipoğlu, nüfus ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanlığı ile İçişleri bakanlığı arasındaki tartışmalara dikkat çekti. Meclise yazılı olarak soru sorduğunu söyleyen Hasipoğlu, “2015 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen rakam neydi, ne şekilde hesaplandı? 2019 yılında verilen rakam ne, ne şekilde hesaplandı? Bu sorunun cevabını istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Ulusal Birlik Partisinin adayı ile ilgili soruya da Hasipoğlu, konunun parti meclisinde tartışılması gerektiğine dikkat çekti. Hasipoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Ulusal Birlik Partisi’nin geleneği var. Parti başkanları üzerinde durulur. Dolayısıyla bu konuda Genel Başkanımıza ilk söz hakkı düşer. Bu konu partinin yetkili organlarında tartışılmadı. Tüm partiler genel başkanlarını aday çıkarırsa bunu UBP de değerlendirmeli. Konunun parti organlarında tartışması gerekiyor.”

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