UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP olarak güçlü bir şekilde gelip, ülkenin önünü açmak istediklerini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan 'Manşet+' programına konuk olarak, açıklamalarda bulundu.

Ülkenin güçlü iktidarlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Hasipoğlu, “5 yıl yetkiyi alalım diyoruz. Yapacağımız reformlarla, geçireceğimiz yasalarla, vatandaşın cebine müspet bir etki yapabiliyorsak, 5 yıl daha o yetkiyi alalım. Yapamıyorsak başka güçlü bir iktidar gelsin” dedi.

Mevcut seçim sisteminde de partisinin tek başına iktidara geldiğini hatırlatan Hasipoğlu, “UBP, 2018 seçimlerinde 21 vekil çıkardı. Biraz daha zorlasa, biraz daha çaba sarf etse 25 veya 26’yı bulacaktı” dedi. Partisinin geleceğe dair söz vermek istediğini ifade eden Hasipoğlu, “Güçlü bir şekilde gelip, ülkemizin önünü açmak istiyoruz” dedi.