UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP olarak güçlü bir şekilde gelip, ülkenin önünü açmak istediklerini söyledi.

Hasipoğlu: Güçlü bir şekilde gelip, ülkemizin önünü açmak istiyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan 'Manşet+' programına konuk olarak, açıklamalarda bulundu.

Ülkenin güçlü iktidarlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Hasipoğlu, “5 yıl yetkiyi alalım diyoruz. Yapacağımız reformlarla, geçireceğimiz yasalarla, vatandaşın cebine müspet bir etki yapabiliyorsak, 5 yıl daha o yetkiyi alalım. Yapamıyorsak başka güçlü bir iktidar gelsin” dedi.

Mevcut seçim sisteminde de partisinin tek başına iktidara geldiğini hatırlatan Hasipoğlu, “UBP, 2018 seçimlerinde 21 vekil çıkardı. Biraz daha zorlasa, biraz daha çaba sarf etse 25 veya 26’yı bulacaktı” dedi. Partisinin geleceğe dair söz vermek istediğini ifade eden Hasipoğlu, “Güçlü bir şekilde gelip, ülkemizin önünü açmak istiyoruz” dedi.

Zaroğlu:Milletin Ekmeği ile oynatmayın!

İşte açıklama;

Bugünden itibaren ülkemizden ekmek fiyatı yüzde 25 zamlanıyor. Yoksulun sofrasındaki bir somun ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. Dört kişilik bir aile her gün kuru ekmek yese günde dört ekmekten ayda 480 TL sadece ekmeğe harcamak zorunda.

Peki bizde 4 lira olan ekmek Adana’da Mersin’de ne kadar? Sadece 2.5 TL.

Üstelik daha kaliteli undan yapılıyor.

Yazık… Günah… Ayıp...

Milletin Partisi olarak soruyoruz? Vatandaşın ekmeğiyle kim oynuyor?

Neden her fırıncıya kendi imkanlarıyla Türkiye’den un ithalatına izin verilmiyor?

Neden sadece piyasada iki büyük firmaya buğday ithalatına izin verilerek, burada kendi değirmenlerinde çekerek un haline getirmelerine ve fiyatı istedikleri gibi belirlemesine izin veriliyor?

Kimse ekmek zammına gerekçe olarak artan dövizden, maliyetlerden söz etmesin.

Aynı döviz, aynı maliyetler Türkiye için de geçerlidir. O halde bizde 4 lira olan ekmek, Türkiye’de nasıl 2.5 liraya satılıyor?

KKTC’nin aylık un tüketimi 2 bin ton. Bu ithal edilemeyecek bir miktar değildir. Türkiye’de bu miktarda bir unu sadece bir kasaba tüketiyor.

İsteyen fırın ayda bir kamyon un ithal etse, piyasada tekelleşen iki büyük firmanın tekeli kırılır. Rekabet artar. Vatandaş da bu rekabet ortamında ekmeği Türkiye ile aynı fiyata, aynı kalitede yeme imkanına kavuşur.

Görülüyor ki birileri milletin ekmeğine göz dikmiş. Milletin Partisi olarak ülkeyi yönetenlere çağrıda bulunuyoruz. Milletin ekmeğiyle oynatmayın. Gereken tedbiri çok acil alın…

Erken seçim 23 Ocak'ta, Seçim yasakları 25 Kasım'da

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, seçim tarihinin “23 Ocak’ta oy verilmesi” baz alınarak bu çerçevede Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin gerekli çalışmayı yapması adına tüm partilerin ortak mutabakata vardığını ifade etti.



Seçim Yasası AD-HOC Komitede

Sennaroğlu, ayrıca Seçim ve Halk Oylaması yasasında yapılması düşünülen değişiklikle ilgili Ad Hoc Komite kurulması konusunda karar çıktığını kaydetti.

Ad Hoc komitede her siyasi partiden eşit oranda temsiliyet olacağını ve alınacak kararların oy birliği ile alınması konusunda mutabakata varıldığını vurgulayan Sennaroğlu, Ad Hoc komitenin “Karma oy sisteminin ortadan kaldırılması ya da değiştirilmesi” konusunda çalışma yapacağını kaydetti.



BÜTÇE

Sennaroğlu, seçim öncesi bütçenin geçirilmesi ve bütçe toplantılarının; 3 gün komite toplantıları, 3 gün de Genel Kurulda görüşülmesi şeklinde, hızlı bir şekilde sürdürülmesi adına da bütün partilerin ortak karar ürettiğini söyledi.

SEÇİM YASAKLARI 25 KASIM'DA

Yenidüzen Gazetesi'ne konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu ise seçim yasaklarının 25 Kasım'da başlayacağını açıkladı

ÖZERSAY: BU MEMLEKET SAHİPSİZ DEĞİLDİR

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, siyasi partilerin erken seçim tarihi olarak 23 Ocak tarihi için anlaştığını kaydederek, hayırlı olmasını diledi. "Bu memleket sahipsiz değildir" diyen Özersay "halkımız bunu sandıkta gösterecektir." ifadelerini kullandı

Demokrat Parti, Dumlupınar Örgütünü Açtı

Demokrat Parti (DP) Dumlupınar örgütü açıldı. Önceki akşam gerçekleşen açılış törenine Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, parti yetkilileri, bölge halkı ve partili gençler katıldı.

Demokrat Parti (DP) Dumlupınar örgütü açıldı. Önceki akşam gerçekleşen açılış törenine Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, parti yetkilileri, bölge halkı ve partili gençler katıldı.

Dumlupınar Örgüt Başkanlığı’na getirilen genç iş insanı Turgut Sonap, Kadın Kolları Damla Ozhuy ve Gençlik Kolları Umut Artungal, bu göreve geldikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, el birliği içerisinde DP'yi hak ettiği noktaya taşıyacaklarının mesajını verdiler.

Açılışta konuşan Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, her zaman gençlere siyaset yapma imkanı ve fırsatı sunduklarını ifade etti.

"Gençleri Demokrat Parti'nin fikirlerini ve siyasi duruşunu kitlelere taşıyabilecek en önemli unsur olarak görmekteyiz" diyen Ataoğlu, gençlerin önemine vurgu yaptı.

Gençlerin siyasetten soğutulduğunu, buna rağmen Demokrat Parti’nin her geçen gün gençlerle büyümeye devam ettiğini kaydeden Ataoğlu, bunun DP'nin yıllardır sürdürdüğü gerçekçi politikaların anlaşılmaya başlanmış olmasının sonucu olduğunu ifade etti.