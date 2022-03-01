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Hasipoğlu: Haksız Rekabetin Önüne Geçeceğiz

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Bakan Hasipoğlu İnşaat Taşeronları Birliği Heyeti İle Görüştü
Hasipoğlu: Haksız Rekabetin Önüne Geçeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Osman Amca başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği heyetini kabul etti. 


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan da hazır bulundu. 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’da resmi olarak ilk toplantısını Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile yaptığını belirterek bu sektörün daha ileriye nasıl götürülebileceğini ele aldıklarını kaydetti. 


Hasipoğlu, kurallara uyanlar ile uymayanlar arasındaki farkın önemli olduğunu, haksız rekabeti engellemenin en önemli rolünün denetim olduğunu, ülkeye gelen işçilerin nitelikleri, vasıfları ve yeterlilikleri ile ilgili sıkıntılar bulunduğunu, bu sıkıntıları aşacak kuralları uygulamaya koyarak sıkıntıların üstesinden gelebileceklerini belirtti. 


İnşaat sektörünün en önemli ve lokomotif sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Hasipoğlu, işçi adı altında ülkeye gelecek kişilerin ehliyeti ve uzmanlığının önemli olduğuna işaret etti. 
Hasipoğlu, “Gelen kişi sertifikalı olmalı, eğer kaynakçı diye getirdiğiniz işçi ülkemize geldiğinde kaynak makinesini eline ilk kez alıyor ise, demek ki sistemde sıkıntı var demektir.  Getirilen kişiler günün sonunda insan ticaretine mağdur edilmemeli" dedi. 


Bakan Hasipoğlu, paydaşlar arası diyaloğun öneminin altını çizerek, müteahhitler, taşeronlar, mühendisler, mimarlar, emlakçılar ve malzeme satıcılarından oluşan komiteyi yeniden harekete geçireceklerini, haksız rekabetin önüne geçeceklerini vurguladı.


Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan da söz alarak,  kayıt dışılığın önüne geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak,  toplu teftişler yaparak etkin bir denetim mekanizması yaratacaklarını belirtti. 


Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, Hasipoğlu’na görevinde başarılar dileyerek sektörün sıkıntı ve taleplerini aktardı. Amca, özellikle kayıt dışılığın çok yüksek seviyelere çıktığını belirterek,  bu konuda önemli adımlar atılması gerektiğini aksi halde herkesin kaybedeceğini dile getirdi. 


İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili inşaat sektörü paydaşları ile bir komite kurulduğunu anımsatan Amca, Covid döneminde sessizliğe bürünen bu komitenin genişleterek canlandırılması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

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