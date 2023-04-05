Hasipoğlu: İsias Davası sadece KKTC’nin değil, TC’nin de davasıdır ve sonucu bizim için önemlidir

Hasipoğlu, dosya ile ilgili tüm raporlara erişildiğini, enkaz kalkmadan numunelerin alındığını, şu an için 5 tutuklu olduğunu ve bu rakamın artabileceğini de belirterek, TC’deki yargı ve adalete güvendiklerini söyledi.

Sürecin usulüne uygun olarak ilerlediğini, adaletin tecellisi için çalıştıklarını ve süreci takip etmeye devam edeceklerini de ifade eden Hasipoğlu, “İsias Davası sadece KKTC’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin de davasıdır sonucu bizim için önemlidir” dedi.