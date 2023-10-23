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Hasipoğlu: İsias ortak davamız için sahada olmaya devam edeceğiz

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, "İsias ortak davamız için mecliste, yargıda ve sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.
Hasipoğlu: İsias ortak davamız için sahada olmaya devam edeceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, LTB’nin düzenlediği “Şampiyonlar için söz verdik” sloganıyla düzenlenen Lefkoşa Maratonu’na katıldı.

Hasipoğlu maratonun düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti ve şunları söyledi:

"Şampiyon Meleklerimiz için düzenlenen maratonda halkımızın tek yürek olduğunu görmek bizleri çok mutlu etmiştir.

Mecliste oluşturduğumuz komitemiz Şampiyon Melekler için adli süreci yakından izlemeye devam etmektedir. Ailelerimizin acılarının bir nebze de olsa dinmesi ve adaletin tecelli etmesi adına gözümüz kulağımız İsias Davası'ndadır. Davalar sonuçlanıp, suçlular en ağır şekilde cezalandırılana kadar, soruşturmaların takipçisi olmayı sürdüreceğiz ve Meleklerimizin adını yaşatmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. İsias ortak davamız için mecliste, yargıda ve sahada olmaya devam edeceğiz."

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