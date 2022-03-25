  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.247
  • Dolar 14.8347
  • Euro 16.2994
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Hasipoğlu: Karar Yeri PM Değil, Meclis ve Komitelerdir

» »
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “karar yeri PM değil, meclis ve komitelerdir. Konu zaten iç komitede şu an ve süreç işliyor. Gelsinler ne olması gerektiğini söylesinler” dedi.
Hasipoğlu: Karar Yeri PM Değil, Meclis ve Komitelerdir

Yerel seçimlerin yasal içerik değişikliği ile tarihi konusunda partiler arasında mutabakat olmadığı ortaya çıktı...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM), yerel seçimlerin Haziran 2022’de, 28 belediye ile yapılması yönünde karar üretti.

UBP-DP-YDP Hükümeti yerel seçimlerin belediye sayısının azaltılarak Kasım ayına ertelenmesini önermişti.

CTP’de MYK’daki eğilimin tersine çıkan sonucu değerlendiren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “karar yeri PM değil, meclistir” dedi.

CTP PM’nin yerel seçimlere ilişkin dün akşamki kararını Kıbrıs Postası’na değerlendiren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “karar yeri PM değil, meclis ve komitelerdir. Konu zaten iç komitede şu an ve süreç işliyor. Gelsinler ne olması gerektiğini söylesinler” dedi.

Genel Sekreter, “Herkes hem fikirken bu reform konusunda neden bugünün işini yarına bırakıyoruz? 2018’de 4’lü hükümette bu reform yok muydu? Vardı ama CTP ne dedi? İçinden bir belediye seçti; Yenierenköy’ü kapatma yönüne gitti. Sorun olduğunun herkes farkında ama şu an CTP işi bir siyasi popülizme çekiyor. Biz diyoruz ki gelin çalışalım.. Lafta kalmasın. Şu an zaten iç komitede konu… Karar yeri PM değil, meclistir. Meclisteki komitelerdir. Gelsinler ne olması gerektiğini mecliste ve komitede söylesinler…” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esnaf Eylemler Başlatıyor25 Mart 2022 Cuma 18:11
  • Varol Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Görevinden Alındı25 Mart 2022 Cuma 18:02
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TED Heyetini Kabul Etti25 Mart 2022 Cuma 17:59
  • Tatar: Çanakkale Ruhunun Ne Olduğunu En İyi Bilenlerdeniz25 Mart 2022 Cuma 17:53
  • Memur-Sen'in 6'ncı Olağan Genel Kurulu Yapıldı25 Mart 2022 Cuma 17:47
  • Bakanlar Kurulu Tamamlandı25 Mart 2022 Cuma 17:36
  • TDP Solda İşbirliği için Sol Partilerle Görüşmeleri Tamamladı25 Mart 2022 Cuma 17:13
  • Süt Bedelleri Ödeniyor25 Mart 2022 Cuma 17:08
  • CTP Vekili Kürşat: Batık dedikleri UBP'li Belediyeler.. Anayasayı delirtmeyiz...25 Mart 2022 Cuma 17:03
  • TUTDER: Sütü Ucuzlatmak Yerine Alkolü Pahalılaştırmak Hiçbir Ekonomik Akılla Açıklanamaz25 Mart 2022 Cuma 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti