UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “karar yeri PM değil, meclis ve komitelerdir. Konu zaten iç komitede şu an ve süreç işliyor. Gelsinler ne olması gerektiğini söylesinler” dedi.

Yerel seçimlerin yasal içerik değişikliği ile tarihi konusunda partiler arasında mutabakat olmadığı ortaya çıktı...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM), yerel seçimlerin Haziran 2022’de, 28 belediye ile yapılması yönünde karar üretti.

UBP-DP-YDP Hükümeti yerel seçimlerin belediye sayısının azaltılarak Kasım ayına ertelenmesini önermişti.

CTP’de MYK’daki eğilimin tersine çıkan sonucu değerlendiren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “karar yeri PM değil, meclistir” dedi.

CTP PM’nin yerel seçimlere ilişkin dün akşamki kararını Kıbrıs Postası’na değerlendiren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “karar yeri PM değil, meclis ve komitelerdir. Konu zaten iç komitede şu an ve süreç işliyor. Gelsinler ne olması gerektiğini söylesinler” dedi.

Genel Sekreter, “Herkes hem fikirken bu reform konusunda neden bugünün işini yarına bırakıyoruz? 2018’de 4’lü hükümette bu reform yok muydu? Vardı ama CTP ne dedi? İçinden bir belediye seçti; Yenierenköy’ü kapatma yönüne gitti. Sorun olduğunun herkes farkında ama şu an CTP işi bir siyasi popülizme çekiyor. Biz diyoruz ki gelin çalışalım.. Lafta kalmasın. Şu an zaten iç komitede konu… Karar yeri PM değil, meclistir. Meclisteki komitelerdir. Gelsinler ne olması gerektiğini mecliste ve komitede söylesinler…” diye konuştu.