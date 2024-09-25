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Hasipoğlu: "KKTC'nin Tanınması İçin Güçlü Bir Mesaj Verildi"

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan
Hasipoğlu: "KKTC'nin Tanınması İçin Güçlü Bir Mesaj Verildi"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, BM Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı KKTC’nin tanınması çağrısının, dünya kamuoyunda yankı bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan’ın Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğine dikkat çekmesinin tarihi bir mesaj olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, KKTC’ye uygulanan tecridin kaldırılmasının tüm mücadelelerinin çıkış noktası olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Federasyon artık masada değildir" açıklamasının, federasyonun geçerli bir görüşme modeli olmadığını gösterdiğini söyledi. Erdoğan’ın BM’de üst üste yaptığı bu çağrıların, UBP’nin kurultayda aldığı kararları daha da önemli hale getirdiğini ifade etti ve Kıbrıs Türk halkının eşit egemen bir statüye ulaşma mücadelesinin güçlendiğini belirtti.

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