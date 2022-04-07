Hasipoğlu: Komite İnançla Çalışmasına Devam Edecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu,Cumhuriyet Meclisi’nde Belediyeler reformu ile ilgili yapılan görüşmeler sürecinde, protestoların gölgesinde komitenin inançla çalışmasına devam edeceğini kaydetti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin görüşünün, reformun bu yıl içerisinde gerçekleşmesi gerektiği olduğu kaydedildi.

Belediyelerin yapısal ve mali dönüşüme ihtiyaç duyduklarının şüphe götürmez bir gerçeklik olduğunu dile getiren Hasipoğlu; “2008 yılından beridir, tüm partilerin, belediyelerin ve ilgili paydaşların ciddi emeği olan Belediye reform yasalarının bu yıl içerisinde geçmesini ve seçimlerin de reformdan sonra yapılmasını niye geciktirelim? Aslında bugün mecliste temsil edilen tüm partiler bu reformun olması konusunda hemfikirken, meseleyi ciddi bir şekilde komite aşamasına getiren hükümetin bu adımı karşısında gelinen aşamada, muhalefetin daha detaylı görüşlerini alıp, değerlendirmek amacıyla, komite toplantısını gelecek haftaya erteledik.” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin tamamına yakınının, birleşip sayılarının azalması ve reformun yapılması konusunda hemfikir olunduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, “Meclis dışında protesto eden belediye çalışanlarını protestosunu da bir yere kadar anlayışla karşılarız. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeme açısından, hiçbir belediye çalışanının işinden çıkarılmayacağını, haklarından geriye götürecek bir düzenlemenin olmayacağı sözünü zaten vermiştik.” dedi.

“GÜNEŞ HER ZAMAN PARLAMAYA DEVAM EDECEK”

Kendilerinin Meclis’te çalışırken, Meclis dışında Ulusal Birlik Partisi’ne ait flamanın yakıldığını öğrendiklerini dile getiren Hasipoğlu, “Görüşümüze karşı görüş olabilir, protestolar da yapılabilir, bu demokrasinin gereğidir. Ancak UBP’nin amblemini içeren bir emtiayı yakmak kimsenin haddine değildir. Bu eylemi protesto ederek kınıyor, bugün Lefkoşa adli şubeye şikayette bulunduğumuzu bildiriyorum. Amblemimiz olan Güneşi yakmaya teşebbüs edenler bilmelidir ki, ne yaparsanız yapın, Güneş her zaman parlamaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

UBP’nin, zor bir dönem içerisinde ateşten gömleği giyerek iktidar olma iradesini ortaya koyduğunu kaydeden Hasipoğlu, dünyanın içerisinde bulunduğu global ekonomik kriz içerisinde ülkenin de nasibini maalesef aldığını belirtti

Hasipoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“UBP zor dönemlerin partisidir. Bu anlamda, ülkemizde belki de en çok eleştiriye ve protestoya uğrayan, ama bir o kadar da icraat yapan bir partidir.

Hiçbir adım atmadan, reformları gerçekleştirmeden ülke ekonomisin daha iyi olmasını, daha verimli ve etkin hizmetin verilmesini kimse beklemesin. Bu daha ilk adım. Bizler inatla değil ama inançla, yıkarak değil ama tartışarak, bu ülkede artık reformların da olabileceğini gösterip, halkımıza daha iyi ve verimli hizmetlerin verilmesi hedefiyle yolumuza devam edeceğiz.”