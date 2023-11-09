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Hasipoğlu, Kuzey İrlanda'da temaslarda bulunuyor...

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Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta devam eden Siyasi Partiler toplantısında bulunan UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, temaslarını sürdürüyor.
Hasipoğlu, Kuzey İrlanda'da temaslarda bulunuyor...

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Hasipoğlu, Bugün Belfast’ta Kuzey İrlanda Parlamentosu’na yapılan ziyarette, Parlamento Başkanı Alex Maskey ile görüşme imkanı buldu.

Hasipoğlu ziyaretle ilgili “Kuzey İrlanda’daki siyasi durumu, Birleşik Krallık - İrlanda Cumhuriyeti ile ilişkilerini  ve 1998 çözüm anlaşmasının uygulanmasına dair görüşlerini dinledik ve ülkemizin durumu hakkında bilgi verdik” dedi.

Hasipoğlu, “İrlanda Cumhuriyeti ayrı bağımsız bir devlet olarak yoluna devam ediyor . Kuzey İrlanda kendi özerk yönetim yapısı ile Büyük Britanya’ya bağlı bir yönetimi var.   Anlıyoruz ki en önemli prensip, kendi kendilerini yönetme (Self determinasyon) hakkına saygı üzerine bir çözüm anlaşmasının gerçekleşmesi ve çatışmalara bu şekilde  son  verilmiş olması” diye ekledi.

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