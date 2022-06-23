Hasipoğlu: Maraş’ı artık siyasi malzeme yapmaya gerek yok

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, DİSİ Başkanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı adayı Averof Neofitu’nun Maraş ziyaretini değerlendirdi. Hasipoğlu, Neofitu’nun, Kıbrıs Türk tarafına yaptığı adayı birleştirme çağrısını ve “Varosha kaybedilirse Kıbrıs kaybedilecektir ve seçim için değil ana yurdumuzdaki yıkımı görmek için buradayım” açıklamalarını eleştirdi.

Maraş’ın artık siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini kaydeden Hasipoğlu, “Şimdi bu bölgeyi ekonomiye ve turizme kazandırma zamanıdır. Eğer biz bu iradeyi ortaya koymasaydık, Sayın Neofitu da dahil birçok Kıbrıslı Rum ve yabancı turist bu bölgeyi ziyaret dahi edemeyeceklerdi. Bize teşekkür, kendi vatandaşlarına ise özür borçları vardır” dedi.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Disi Başkanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı adayı Neofitu’nun Maraş’ı ziyaret etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Neofitu’nun, Maraş’ı ziyaret etmesinden memnun olduğunu ifade eden Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Yıllardır Kıbrıs Türkü’nü bir gün federasyon çözümü olacak diye müzakere masalarında oyalamalarından dolayı kapalı tutulan bu bölgenin hayalet şehir olmaktan çıkıp, yeşermeye ve hayat bulmaya başladığını görmeye başlaması, bir Rum siyasetçi için önemli bir başlangıçtır.”

GKRY’nin keyfini daha fazla beklemeye tahammülün kalmadığını vurgulayan Hasipoğlu, Maraş’ın on yıllarca müzakerelerde statükonun bir simgesi haline geldiğini, bu statükoyu yıkan KKTC devletine teşekkür etmeleri gerektiğini kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu, UBP ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın irade ortaya koyup, yeni bir siyaset anlayışı ortaya koymaması halinde bugün hala daha müzakerelerin 6 başlığından biri olan toprak başlığı altında Maraş’ın müzakere edilmeye ve kapalı tutulmaya devam edileceğine dikkat çekti.

Bu yeni siyaset anlayışına Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam destek verdiğinin altını çizen Hasipoğlu, “Adamıza gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın Maraş konusundaki açıklamaları dikkate alınmalıdır” vurgusu yaptı.

Bugün itibarıyla 500 bin kişinin Maraş’ı ziyaret ettiğini, kamu alanları açıldığını ifade eden UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “O güzel sahilleri gerek kuzeyden, gerek güneyden gelen insanlarla dolup taşmakta, mal sahibi olduğunu iddia eden şahıslar ise TMK vasıtasıyla hakkını aramaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Elektrik, kanalizasyon, yollar ve tüm altyapı şu an Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli katkıları ile yenilenmektedir” diyen Hasipoğlu, KKTC toprağı olan bu bölgenin tüm adanın menfaatine olacak şekilde tam anlamıyla hazır hale gelmeye başladığını kaydetti.

Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Tabi ki, 46 yıldır kapalı kalan bir bölgeyi bir yıl içerisinde 1974 yılından önceki haline getirmek mümkün değildir. Bu kadar yıldır kapalı kalmasının müsebbibi de Kıbrıs Türk tarafı değildir. Reddettikleri tüm çözüm planlarında Kapalı Maraş’ın, GKRY devredilme imkanı vardı. Ancak çözüm masasında hep daha fazlasını istedikleri için, şimdi hem federal çözümden hem de Maraş’tan mahrum oldular.

46 yıldır kapalı kalmasına sebep olan kendi yönetimleridir, kendi vatandaşlarına özür borçları vardır. Gelinen süreçte yapmaları gereken hayali Maraş belediye başkanı seçmek yerine bizimle iş birliği yapmaları, TMK’ya başvuran vatandaşlarına engel olmamaları ve KKTC devleti ile eşit statüde müzakereye başlamalarıdır.”

“Bizim hiçbir hak sahibinin malında mülkünde gözümüz yoktur. Herkes bizim mevzuatımıza tabi olarak KKTC yönetimi altında yaşayabilir” vurgusu yapan Hasipoğlu, şunları kaydetti:

“Maraş’ı artık siyasi malzeme yapmaya da gerek yoktur. Şimdi bu bölgeyi ekonomiye ve turizme kazandırma zamanıdır. Eğer biz bu iradeyi ortaya koymasaydık, Sayın Neofitu da dahil birçok Kıbrıslı Rum ve yabancı turist bu bölgeyi ziyaret dahi edemeyeceklerdi. Bize teşekkür, kendi vatandaşlarına ise özür borçları vardır. Maraş meselesinde son gelinen durum budur.”