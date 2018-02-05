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Hasipoğlu: "Meclis'in 3'üncü toplantısında Anayasa çiğnendi"

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Hasipoğlu: "Meclis'in 3'üncü toplantısında Anayasa çiğnendi"
UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu: "Meclis'in 3'üncü toplantısında Anayasa çiğnendi"

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Meclis'in 3'üncü toplantısında Anayasa çiğnendi" dedi. Hasipoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bügünkü meclis toplantısını 10 dakikada açtık ve kapadık!. Dörtlü iktidar, meclis başkanını grubu olmayan bir partiden atama konusunda ısrarlı. Anladığımız kadarıyla verilmiş bir söz var! Yeni mecliste Mecliste hukukçular var iken (Başta Başbakan ve Başbakan Yardımcısı), savcılık görüş alalım ısrarını analamak mümkün değil. Savcıdan görüş alınsın alınmasına da, iki haftadır meclis 10 dakikalığına toplanıp kapanıyor! 15 günde bu görüş neden alınmadı! Anayasa 83. ikinci bent açıkça "Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bir kurul olarak çalışır ve Meclisteki grupların sayılarıyla orantılı olarak oluşturulur. demektedir. Diğer bir ifadeyle meclis başkanı grubu olan partilerden atanır.Ayrıca Cumhuriyet Meclisinin Toplantıları ve Çalışma Düzenini düzenleyen Anayasanın 81. maddeye göre ise; 
Milletvekillerinin and içme töreninden sonra Başkanlık Divanı (Meclis Baskanı, Yardımcısı, İdare amiri ve katipler) seçimlerine geçilir. Başkanlık Divanı seçimleri bu tarihten başlayarak en geç on gün içinde tamamlanır. Biz bugün 13. gündeyiz , meclis başkanı seçimi 9 subat cuma gününe kaldı. Boşu boşuna bir meclis günü daha geçirdik ve meclisin daha 3. birleşiminde anayasa ihlal edildi!
#daha faza demokrasi, daha fazla hukuk dıye iktidara gelenler için yazdım. Hukuğa uyacak isek, muhalefette iken başka, iktidarda başka olmamalı."

 

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