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Hasipoğlu: Önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak

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Hükümet kurma çalışmaları partilerin değerlendirmeleriyle devam ediyor.
Hasipoğlu: Önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak

Hükümet kurma çalışmaları partilerin değerlendirmeleriyle devam ediyor.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) yeniden değerlendirme yapmak üzere grup toplantısı yaparken, Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileri “ortak yol haritası” belirlemek üzere bir araya geldi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK)  yaptığı açıklamada, UBP Grup Toplantısı’nın 9.30’da yapılacağını açıkladı. Hasipoğlu, Bakanlar Kurulu listesinin bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulup sunulamayacağının önümüzdeki saatlerde netlik kazanacağını belirtti.

Öte yandan, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’dan edinilen bilgiye göre, DP ile YDP şu sıralarda ortak yol haritası belirlemek üzere toplantı yapıyor. Arıklı, UBP, DP ve YDP yetkililerinin dün bir araya gelerek ön görüşme yaptıkları bilgisini de aktardı.

Hükümet Kurma çalışmaları çerçevesinde  DP ve YDP yetkili kurulları dün toplanmıştı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise hükümeti kurma görevini cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan almış ve Bakanlar Kurulu listesini bu sabah Cumhurbaşkanı’na sunabileceğini açıklamıştı.

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