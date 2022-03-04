Hasipoğlu, Özgür İş İnsanları Derneği Yetkilileri İle Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Özgür İş İnsanları Derneği temsilcilerini kabul ederek görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede çalışma yaşamına dair sorunlar ile ekonomik krize paralel yaşanan sıkıntılar ele alındı.

Özgür İş İnsanları Derneği temsilcilerini kabulünde konuşan Hasipoğlu, çalışma hayatının kolay olmadığını belirterek, Bakanlık ile iş birliği içinde çalışma talebini ileten Özgür İş İnsanları Derneği’nin çalışmalarını heyecanla beklediğini söyledi.

Ekonominin tıkanmış olduğunu ifade eden Hasipoğlu, imkanlar dahilinde teşvik konusunu değerlendireceğini belirterek, “Bu süreç içerisinde işverene nasıl katkı sağlayabiliriz bunun üzerine gideceğiz. Turizm sezonu açılıyor. Veriler bize gösteriyor ki ülkemize ciddi bir turist akışı beklentisi de var. Ülke olarak yavaş yavaş eski normal hayatımıza dönerken, Bakanlık olarak biz de yeni açılımlarla üzerimize düşeni yapacağız” dedi.