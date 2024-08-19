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Hasipoğlu: Partimiz önemli bir sınavı başarı ile verdi

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin Temmuz ayında başlayan kurultay sürecinde gelinen aşamayı BRT’de değerlendirdi.
Hasipoğlu: Partimiz önemli bir sınavı başarı ile verdi

UBP’nin dış politikadaki tutumu ve icraatlarının ses getirdiğini, bu çalışmalarla birçok kadın ile gencin partiye yaklaştırdığını ve parti kolları seçimlerine büyük ilgi olduğunu anlatan Hasipoğlu, bunun ülke demokrasisi ve siyasal partilerin yaşamsal görevi adına önemli olduğunu vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi’nin ülkeye örnek olacak bir süreç geçirdiğini, bu ilgi ve sürecin ülkenin demokratik sürecine de yansıyacağını kaydeden Hasipoğlu, “temel ilkelerimiz KKTC’ye inanmak, KKTC’yi yaşatmak, egemenliğimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak, sosyal devlet anlayışı, halkımızın refahı ve Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde ülkemize hizmet vermektir” diye konuştu.

Hasipoğlu, parti olarak, halkın refahı ve ülkenin ekonomik düzeyinin üste çekilmesinin en önemli hedefleri arasında bulunduğuna dikkati çekerek, dış politikada da ortaya konan egemen eşitliğin ve uluslararası eşit statünün talebi konusunda dış parlamentolarda Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partililerin istikrar yönünde irade koyduklarını belirterek, partinin her zaman halkına en iyi şekilde hizmet verdiğini söyledi.

“Seçimlerden korkmuyoruz seçimler güzeldir katılım güzeldir insanların gelip orada oy vermesi ve seçtiği insanların kendini yönetmesi çok güzel bir duygudur ve demokrasinin gereğidir” diyen Hasipoğlu, aynı ahenk, mutluluk ve demokrasi anlayışının 21 Eylül’de gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi’nin tabanı, örgütleri ve tecrübeli üst düzey yöneticileri ile demokrasiyi hazmetmiş bir parti olduğuna işaret eden Hasipoğlu, üyenin seçtiği herkesi partinin kucaklayacağını ve üyenin 21 Eylül’de sandıktan çıkan sonuca saygı göstereceğini kaydetti.

Hasipoğlu, ilçe seçimlerindeki sürecin demokratik bir ortamda geçtiğine vurgu yaparak, “ülke demokrasisi adına partimiz önemli bir sınavı başarıyla verdi. İnşallah bunu 21 Eylül tarihinde de taçlandıracağız” dedi.

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