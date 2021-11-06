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Hasi̇poğlu: Pazartesi̇ günü Ad-Hoc Komi̇te’ni̇n oluşturulması hedefleni̇yor

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Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu toplantısına katılan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu,  BRT’de 18. Saat programında değerlendirmelerde bulundu.
Hasi̇poğlu: Pazartesi̇ günü Ad-Hoc Komi̇te’ni̇n oluşturulması hedefleni̇yor

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu toplantısına katılan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu,  BRT’de 18. Saat programında değerlendirmelerde bulundu.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis Danışma Kurulu’nun Pazartesi günü toplanıp, Ad- Hoc Komite’nin oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

İşte Hasipoğlu’nun bu yönde söylediklerinden öne çıkanlar:

“Danışma Kurulu toplantısını yeniden Pazartesi günü yapabiliriz. Danışma Kurulu’nda 3 temel konu görüşüldü. Erken seçim tarihi ve erken seçimde karma oyun nasıl kullanılacağı veya olup olmayacağı meselesi. Bir diğer konu bütçe meselesi idi. Niyet, bütçenin geçmesi. Bunun da belli bir süreci ve planı var. Dolayısıyla burada aslında zamanla yarışıyoruz. Çünkü Ocak ayı içerisinde tüm partiler erken genel seçim olmasını istiyor. Seçim tarihi ile  Seçim ve Halkoylaması Yasası için 2 tane komitenin oluşması gerekiyor. Ve yol haritasının belirlenmesi gerekiyor. Bunun için Danışma Kurulu’nun Pazartesi günü toplanması öngörülüyor. Ve Pazartesi günü Ad-Hoc Komite’nin oluşturulması hedefleniyor ”… Oğuzhan Hasipoğlu, partisinin oluşturulacak Ad-Hoc Komite’ye kimin başkanlık edeceğine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi. “Partimiz oluşturulacak Ad-Hoc Komite’nin başkanlığını kimin yapacağını henüz belirlemedi. Muhtemelen Pazartesi günü Meclis toplantısı öncesinde yapacağımız grup toplantısında belirleriz”.

Hasipoğlu, bütçenin geçmesi hedefi nedeniyle seçim tarihinin 16 Ocak olabileceğini ifade etti.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “Seçim tarihi önce 9 Ocak diye konuşuldu. Ortada bütçeyi geçirme hedefi duruyor ortada o zaman seçim tarihi 16 Ocak olabilir. Ve yahut da bir sonraki hafta 23 Ocak’ta. Bu tarihlerden hangisi artık daha uygun olursa mutlaka erken seçime gideceğiz” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Artık gelecek haftadan itibaren parti olarak seçim sürecine girmiş oluyoruz. Gerek psikolojik olarak gerekse artık sahada yapacağımız çalışmalarla bunun planını, programını hazırlamaya başlayacağız” diye konuştu. 

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