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Hasipoğlu: Sorumluluk Günahıyla Sevabıyla Başbakanda

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Muhalefet parti başkanlarının Oğuzhan Hasipoğlu”nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istifa gerekçesini sorması üzerine, Hasipoğlu Meclis kürsüsünden açıklama yaptı;
Hasipoğlu: Sorumluluk Günahıyla Sevabıyla Başbakanda

Muhalefet parti başkanlarının Oğuzhan Hasipoğlu”nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istifa gerekçesini sorması üzerine, Hasipoğlu Meclis kürsüsünden açıklama yaptı;

Hasipoğlu, "Kısa süreli bir bakanlık tecrübem oldu. Bakanlığa atanırken benim bir talebim olmadı, ayrılırken de istifa ettim. Burada takdir ve sorumluluk tamamen Sayın Başbakana aittir. Bakanlar Kurulunun sorumluluğu Başbakanının uhdesindedir. Sevabı da günahı da kendisine aittir. Ben Sn. Başbakanla beraber yürümüş partinin genel sekreteriyim. Görevden istifa etmemin sebebi, yeni ve başka görevler verilmek istenmesidir. Günün sonunda halkımız bizi bakan olalım diye seçmedi. Asli görevimiz vekilliktir. Ayrıca partimin genel sekreteri olarak sorumluluklarım vardır. Benim tek dileğim ülkemdeki ekonomik sıkıntıların son bulması, halkımın refah ve huzur içerisinde yaşamını sürdürmesidir. Bu amaca ulaşmak için hükümete destek vereceğiz, bunu yaparken de hangi makamda olduğumun bir önemi yoktur"" dedi.

Yine sorulan soru üzerine şahsen Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir makamı veya kişisi tarafından aranmadığımı da belirtmek isterim. Böyle bir talep sözkonusu değildir" diye konuştu.

Yine dışardan bakan atanması konusundaki muhalefet partilerinin sorgulaması üzerine, Hasipoğlu,  dışardan bakan atanması da başbakanın takdiridir, ancak ben başbakan olsa idim, seçilmek için bunca emek veren arkadaşımız varken, seçilmemiş bir kişiyi bakan atamazdım. Eğer, kabinenin tümü teknokrat olsa idi, bu durum herhangi bir sorun teşkil etmezdi" ifadelerini kullandı.

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