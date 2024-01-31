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Hasipoğlu: "Tabanımız doğruyu yanlışı ayırt edebilen güzide bir tabandır…”

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Tabanımız doğruyu yanlışı ayırt edebilen güzide bir tabandır… UBP, harcı sağlam, tabanı sağlam, yapısı sağlam partidir…” dedi.
Hasipoğlu: "Tabanımız doğruyu yanlışı ayırt edebilen güzide bir tabandır…”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’de genel başkanlık yarışı yaklaşırken verilen sert demeçleri değerlendirdi.

Hasipoğlu, “Tabanımız doğruyu yanlışı ayırt edebilen güzide bir tabandır… UBP, harcı sağlam, tabanı sağlam, yapısı sağlam partidir…” dedi.

Katıldığı TV programında konuşan UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “Her gidenin dönüp dolaşacağı yer UBP’dir. Ne tür siyasi deprem olursa olsun yıkılmayacak tek yapı UBP’dir. Devleti kuran partidir. Devleti yaşatacağına söz vermiş bir partidir. Ateşten gömleği giyen bir partidir. Eleştirilen yanlarımız olacaktır elbet yıpranmayan bir iktidar olmaz zaten. Özetle UBP, harcı sağlam, tabanı sağlam, yapısı sağlam partidir… Tabanımız doğruyu yanlışı ayırt edebilen güzide bir tabandır…” ifadelerini kullandı.

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