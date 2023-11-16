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Hasipoğlu: TDT bizim için çok önemli

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Başbakanlık himayesinde Acapulco Otel'de düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı'nın KKTC için Önemi" konulu panelde, sivil toplum örgütleri de yer aldı. Panelde, TDT eski Genel Sekreteri ve Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan konuşma yaptı.
Hasipoğlu: TDT bizim için çok önemli

Panelde Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile SİTA Başkanı Özdemir Tokel de hazır bulundu.

HASİPOĞLU:TDT BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ 
UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, UBP,  AK Parti ve YAP’ın geçtiğimiz gün tarihi öneme sahip  bir işbirliği protokolü imzaladığını hatırlatarak,  bugün de UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in talimatı üzerine TDT  Eski Genel Sekreteri ve Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan’ın katılımıyla kapsamlı bir sunum gerçekleştireceğini söyledi.
Hasipoğlu, “TDT bizim için yeni ama çok önemli bir kuruluş. Önemini anlamak ve anlatmak için bu organizasyonun düzenledik" dedi ve Hasan Ramil’e teşekkür etti.


HASAN:İZOLASYONLARİ BİRLİKTE KIRACAĞIZ

TDT Eski Genel Sekreteri ve Azerbaycan Milletvekili  Ramil Hasan da teşkilatın tarihi süreci, yapısı ve KKTC’nin gözlemci üyeliği sonrası oluşan yeni durum üzerine sunumunu yaptı.
KKTC’de bir kez daha bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Ramil Hasan, 1999’dan itibaren ziyaretler gerçekleştirdiğini, Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk Halkı’nın ve KKTC’nin haklı mücadelesinin canlı şahidi olduğunu, her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.
Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde KKTC’nin varlığı için uzun yıllar uğraştıklarını ve sonunda başardıklarını belirten Ramil Hasan, “Göklere çekilen bayraklar içinde artık KKTC de var… Bunun olması için çok çalıştık ve oldu. Bu bir ekip başarısıdır” dedi.
Hasan, “ Zor bir süreçti. Dünyanın tanımadığı bir devleti tanınır hale getirmek için Azerbaycan Devlet Başkanımız İlham Aliyev çok büyük destek vermektedir. Bildiğiniz gibi Azerbaycan ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel  en üst düzey protokol ile ağırlandı. Unutmayın ki TDT'ye üye olan ülkeler bir sivil toplum kuruşu değil,  birer  devlettir. Bu devletlerimiz KKTC için tarihi bir deklarasyona imza atmışsa, de facto da olsa KKTC'yi tanımış demektirler. Bu, KKTC'deki iş dünyası ve diğer sektörler için de çok önemlidir” diye konuştu.
Ramil Hasan, “ Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Vekili Tahir Budagov’un, tüm baskılara rağmen KKTC’ye gelip, temaslar yapması,  doğrudan İlham Aliyev ve Azerbaycan Devleti’nin desteğidir. Özbekistan ve Kırgızistan’la da benzer yakınlaşma için çalışmalar sürüyor. Bu konuda herkese önemli görevler düşmektedir. KKTC’nin işbirliği olanaklarını geliştirmesi yegane amacımızdır. Gözlemci üyelik sayesinde daha da güçlü bağlar kurulacak ve izolasyonları birlikte kıracağız” dedi.

KKTC ; TÜRK DÜNYASININ AKDENİZ'DEKİ KALESİDİR

KKTC’nin jeo-stratejik önemine de vurgu yapan Ramil Hasan, KKTC’nin, Türk Dünyası'nın Akdeniz’deki kalesi olduğunu vurguladı.
Ramil Hasan, “ KKTC, Türk Devletleri’nin, Akdeniz’e uzanan Orta koridorunun bir kolu olmaya adaydır. KKTC limanlarıyla, bu koridorda yerini almasıyla, ulaşımda önemli bir konuma gelecek. Yakında güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini de kullandı.

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