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Hasipoğlu: Tüm katillerin mahkemede olmasını ve yüzümüze bakmalarını istiyoruz

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Haispoğlu, İsias Otel davasında yaşanan gelişmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Hasipoğlu: Tüm katillerin mahkemede olmasını ve yüzümüze bakmalarını istiyoruz

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu’nun, İsias Otel dava dosyası kapsamında, Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni vermesini, adaletin tüm suçlulara karşı gerçekleşebilmesi açısından son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. İsias Otelin Şampiyon Meleklerinize mezar olmasına sebebiyet veren tüm katillerin mahkemede olmasını ve yüzümüze bakmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, “İl idare Kurulu’nun, gerekçeli kararında, mevzuata uyulmadan yapı ruhsatı verildiğini vurgulaması, bu bağlamda, yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen Adıyaman Belediyesi’nin ilgili dönemlerdeki, Ruhsat Büro Teknisyeni, Ruhsat Büro Şefi, İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhin soruşturma izni verilmesini, davayla ilgili kararda, önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

“12 Haziran’da duruşma salonunda yerimizi alacağız”

“Bu karar geçen celsede iddia edildiği gibi Gazi Üniversitesi raporunun eksikliğini de teyit etmektedir” açıklamasını yapan Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Adalet karşısında suç işlediği iddia edilen kişilerin yargılanması, sadece Kıbrıs Türk halkı açısından değil, deprem konusunda Türk hukuku açısından da önemli bir içtihat olmasını temenni etmekteyiz. Bu dava ayrıca  Şampiyon Meleklerinize verdiğimiz adalet sözü açısından bizler için yaşamsal öneme sahiptir. İlk günden itibaren söylediğimiz gibi Türkiye adaletine sonuna kadar güveniyoruz. Biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız… Gerek Başbakan Ünal Üstel, gerekse Meclis İzleme komitemiz, bu davaya özel hassasiyet göstermeye devam edecek ve 12 Haziran’da her zaman olduğu gibi duruşma salonunda yerimizi alacağız.”

 

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