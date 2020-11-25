Hasipoğlu: UBP, CTP'nin kuracağı hükümete girmez!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu ‘Er Meydanı’ programına konuk oldu. CTP heyetinin hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP’yi yaptığı ziyareti değerlendiren Hasipoğlu, CTP’nin kuracağı, başbakanlığın CTP’de olacağı bir hükümete UBP’nin gireceğini düşünmediğini söyledi.

Erken seçim hükümeti olsa bile düşüncesinin geçerli olduğunu dile getiren Hasipoğlu, “Ben şahsen buna karşı çıkarım” diye konuştu.

Maraş adımlarına da değinen Hasipoğlu, “Maraş adımıyla bir taşla birçok kuş vuruldu” diyerek, Maraş’ın yıllarc bir gün çözüm olursa, Rum tarafına verilebilecek bir bölge olarak durduğunu artık durumun değiştiğini ifade et

“MARAŞ ARTIK RUM TARAFINA VERİLECEK TOPRAK PARÇASI DEĞİL”

“UBP olarak artık federasyonun bizi bir çözüme götüreceğini düşünmüyoruz” diyen Hasipoğlu, Maraş’ı Kıbrıs Rum tarafına verecek bir toprak parçası olarak addetmediklerini belirtti. Maraş adımının, iki devletli bir çözümün parçası olarak da atıldığını kaydeden Hasipoğlu, “Maraş adımıyla ilk olarak anlamamız gereken kapsamlı müzakereler anlamında pozisyon değişikliği olduğu ve yol ayrımı yaşandığıdır. Maraş adımı bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı. Maraş’ın KKTC yönetiminde açılacak olmasının hukuka aykırı olmadığını belirten Hasipoğlu, BM Güvenlik Konse kararlarında esas olarak, ‘Maraş’taki mülkleri başkasına vermeyin. Eski sahiplerine iade edin’ vurgusu olduğun söyledi.