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Hasipoğlu: UBP Genel Başkanı, En Üst Karar Organı Tarafından Seçildi, İlan Edildi

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Parti’nin en üst karar organı olan Kurultay’da yeni Genel Başkan’ın seçildiğini ve Başkanlık Divanı tarafından sonucun ilan edildiğini belirtti.
Hasipoğlu: UBP Genel Başkanı, En Üst Karar Organı Tarafından Seçildi, İlan Edildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Parti’nin en üst karar organı olan Kurultay’da yeni Genel Başkan’ın seçildiğini ve Başkanlık Divanı tarafından sonucun ilan edildiğini belirtti.


UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Parti Kurultayı’nın en üst karar organı olduğunu vurgulayarak, Faiz Sucuoğlu’nun en üst karar organı tarafından seçildiğini kaydetti.


Hasipoğlu, parti meclisi üyeliği, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimleri sayımlarına ise bugün 13:00’te başlanacağını bildirdi.


UBP Tüzüğü’ne göre, ilk turda ikiden fazla aday varsa oylamaya katılan Parti Üyelerinin salt çoğunluğunu alan aday Parti Genel Başkanı seçilir.


UBP’nin 22. Olağan Kurultayında kullanılan 8 bin 727 oyun 5 bin 295’ini Faiz Sucuoğlu, 2 bin 869’unu Hasan Taçoy ve 468’ini Zorlu Töre alırken, 95 oy geçersiz sayıldı.

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