  • BIST 1.522,040
  • Altın 551,63
  • Dolar 9,5317
  • Euro 11,1380
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Hasipoğlu: UBP Tecrübesi Ve Dinamik Gücüyle Her Türlü Zorluğu Aşabilen Bir Partidir

» »
Hasipoğlu: UBP Tecrübesi Ve Dinamik Gücüyle Her Türlü Zorluğu Aşabilen Bir Partidir
Hasipoğlu: UBP Tecrübesi Ve Dinamik Gücüyle Her Türlü Zorluğu Aşabilen Bir Partidir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Burası Önemli’ programına katılarak, kurultayı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
 

Hasipoğlu, “Organizasyonumuzu büyük ölçüde tamamladık. Tamamen kurultaya odaklandık. Kıbrıs Konusu ile ilgili düşüncelerimizi ortaya koyan bir kurultay kararı oylanacak…” bilgisi verdi.
Hasipoğlu, “Gönül isterdi ki böyle olaylar yaşanmasın ve 4 adayla kurultaya gidelim. Şu an mevcut adaylar hedefe kilitlendi. Biz de üzerimize düşen her türlü hazırlığı yaptık” dedi.
 

Oğuzhan Hasipoğlu, “ Güvenli ve rahat bir şekilde oyların kullanılabilmesi için gerekli önlemleri aldık. Üyemiz de artık bu kurultayı bekliyor. Kendi seçeceği genel başkan ile erken genel seçime gitme iradesini ortaya koyacak.16 bin 484 üye, genel başkanı ve PM’yi seçecek” diye konuştu.
 

Herkesin aldığı oyu kamuoyuna duyurma noktasında da gerekli teknik hazırlıkları tamamladıklarını belirten Hasipoğlu, genel başkanlık oylarının açık oy isim okuma yöntemiyle duyurulacağını söyledi.
 

Yaşanan olayları birçok insanın tasvip etmediğini ifade eden Hasipoğlu, devam eden mahkeme sürecine işaret ederek, “Bu süreç altında kurultaya gidiliyor ama üye gelip iradesini ortaya koyacak. Bizim ülkede hiçbir şey gizli kalmaz. Kim ne yaptıysa ortaya çıkar diye düşünüyorum” dedi.
 

Kitlesel boykot olur mu sorusuna da Hasipoğlu, Üyenin kurultaya hasret kaldığını, gelip oyunu kullanarak iradesini yansıtacağını söyledi. 16.484 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirten Hasipoğlu, pandemi koşulları çerçevesinde oy kullanma işlemini iki güne yayacaklarını ifade etti. Seçimler için oylamanın başlayacağı ve biteceği saatler Cumartesi günü için 13.00-21.00 arası, Pazar günü için ise sabah 09-18.00 arası olarak öngörülmüştür.

 

 

 

 

Kıbrıs konusu ile ilgili en son kurultay karar tarihinin 2008 olduğunu belirten Hasipoğlu, 13 yıl sonra önemli bir kurultay kararını da üyelerinin onayına sunacaklarını belirtti. 1977 yılından 2017 Crans Montana zirvesine kadar görüşülen federasyon görüşmelerinden sonra, yeni ve proaktif bir dış politika anlayışının UBP ile hayat bulduğunu, Maraş açılımının bunun en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.
 

UBP’nin yaşananlardan belki içinde bulunduğumuz günler itibarı ile sıkıntı yaşayabileceğini belirten Hasipoğlu, ancak UBP’nin yaralarını çabuk sarabilecek tecrübe ve kabiliyete sahip olduğunu belirtti. Üyemiz doğruyu yanlışı her zaman ayırt edebilmiştir. Ben partime güveniyorum. Bu zorlu süreci de kurultaydan sonra ortaya çıkacak yeni yönetimle, ilk genel seçimle atlatacağız” dedi.
 

“UBP içerisinde zaman zaman iç çekişmeler olabilir. Ancak partimiz kendi içindeki yaraları çabuk sarar ve hedefine odaklanır. Hedefinde önce devleti ve vatandaşı vardır. Güçlü bir şekilde iktidara gelip, hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Video Skandalı... 1 kişi daha tespit edildi! Gazimağusa'da mahkemede önemli açıklamalar var...28 Ekim 2021 Perşembe 16:54
  • Çakıcı: “Atatürk'ün Yolundan Vazgeçmiyoruz”28 Ekim 2021 Perşembe 16:48
  • 28 Ekim 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi28 Ekim 2021 Perşembe 16:44
  • Taçoy: “Polis tahtikatı ve mahkemede konuşulanlar Sucuoğlu’nu işaret ediyor”28 Ekim 2021 Perşembe 16:38
  • Atun: “Görevimizi Şeffaf, Düzgün, Düzenli, Sorunsuz, Kusursuz Yerine Getirmek İçin Hazırız”28 Ekim 2021 Perşembe 16:30
  • Skandal video soruşturmasında Zanlılar mahkemeye çıkarıldı28 Ekim 2021 Perşembe 16:18
  • UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, Tek Başına İktidar Yürüyüşü İçin Söz Verdi.28 Ekim 2021 Perşembe 16:14
  • Kiş Saati Uygulamasi 31 Ekimde Başlayacak28 Ekim 2021 Perşembe 16:07
  • Bakan Çavuşoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayınladı28 Ekim 2021 Perşembe 15:52
  • Dam Thi Hop Cinayeti Soruşturması: Zanlılar 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak28 Ekim 2021 Perşembe 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti