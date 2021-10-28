Hasipoğlu: UBP Tecrübesi Ve Dinamik Gücüyle Her Türlü Zorluğu Aşabilen Bir Partidir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Burası Önemli’ programına katılarak, kurultayı öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Hasipoğlu, “Organizasyonumuzu büyük ölçüde tamamladık. Tamamen kurultaya odaklandık. Kıbrıs Konusu ile ilgili düşüncelerimizi ortaya koyan bir kurultay kararı oylanacak…” bilgisi verdi.

Hasipoğlu, “Gönül isterdi ki böyle olaylar yaşanmasın ve 4 adayla kurultaya gidelim. Şu an mevcut adaylar hedefe kilitlendi. Biz de üzerimize düşen her türlü hazırlığı yaptık” dedi.



Oğuzhan Hasipoğlu, “ Güvenli ve rahat bir şekilde oyların kullanılabilmesi için gerekli önlemleri aldık. Üyemiz de artık bu kurultayı bekliyor. Kendi seçeceği genel başkan ile erken genel seçime gitme iradesini ortaya koyacak.16 bin 484 üye, genel başkanı ve PM’yi seçecek” diye konuştu.



Herkesin aldığı oyu kamuoyuna duyurma noktasında da gerekli teknik hazırlıkları tamamladıklarını belirten Hasipoğlu, genel başkanlık oylarının açık oy isim okuma yöntemiyle duyurulacağını söyledi.



Yaşanan olayları birçok insanın tasvip etmediğini ifade eden Hasipoğlu, devam eden mahkeme sürecine işaret ederek, “Bu süreç altında kurultaya gidiliyor ama üye gelip iradesini ortaya koyacak. Bizim ülkede hiçbir şey gizli kalmaz. Kim ne yaptıysa ortaya çıkar diye düşünüyorum” dedi.



Kitlesel boykot olur mu sorusuna da Hasipoğlu, Üyenin kurultaya hasret kaldığını, gelip oyunu kullanarak iradesini yansıtacağını söyledi. 16.484 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirten Hasipoğlu, pandemi koşulları çerçevesinde oy kullanma işlemini iki güne yayacaklarını ifade etti. Seçimler için oylamanın başlayacağı ve biteceği saatler Cumartesi günü için 13.00-21.00 arası, Pazar günü için ise sabah 09-18.00 arası olarak öngörülmüştür.

Kıbrıs konusu ile ilgili en son kurultay karar tarihinin 2008 olduğunu belirten Hasipoğlu, 13 yıl sonra önemli bir kurultay kararını da üyelerinin onayına sunacaklarını belirtti. 1977 yılından 2017 Crans Montana zirvesine kadar görüşülen federasyon görüşmelerinden sonra, yeni ve proaktif bir dış politika anlayışının UBP ile hayat bulduğunu, Maraş açılımının bunun en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.



UBP’nin yaşananlardan belki içinde bulunduğumuz günler itibarı ile sıkıntı yaşayabileceğini belirten Hasipoğlu, ancak UBP’nin yaralarını çabuk sarabilecek tecrübe ve kabiliyete sahip olduğunu belirtti. Üyemiz doğruyu yanlışı her zaman ayırt edebilmiştir. Ben partime güveniyorum. Bu zorlu süreci de kurultaydan sonra ortaya çıkacak yeni yönetimle, ilk genel seçimle atlatacağız” dedi.



“UBP içerisinde zaman zaman iç çekişmeler olabilir. Ancak partimiz kendi içindeki yaraları çabuk sarar ve hedefine odaklanır. Hedefinde önce devleti ve vatandaşı vardır. Güçlü bir şekilde iktidara gelip, hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz.



