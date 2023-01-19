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Hasipoğlu: Ülkedeki enerji sıkıntısının aşılması için çok önemli bir adım atıldı

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesinin çalışmalarının uzun zamandır yapıldığını kaydederek, “Ülkedeki enerji sıkıntısının aşılması için çok önemli bir adım atıldı” dedi.
Hasipoğlu: Ülkedeki enerji sıkıntısının aşılması için çok önemli bir adım atıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

“ÜLKEDEKİ ENERJİ SIKINTISININ AŞILMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI”

Hasipoğlu, artık vatandaşların ucuz, kesintisiz elektriğe ve yeşil enerjiye erişebileceğine dikkat çekerek, “Ülkedeki enerji sıkıntısının aşılması için çok önemli bir adım atıldı” açıklamasında bulundu.

Derinya bölgesinde yapılması planlanan sosyal konut projesine de değinen Hasipoğlu, “Geçlerimize ev sahibi olma imkanı sunuyoruz” dedi.

Hasipoğlu, sosyal konut projelerinin sadece Derinya bölgesinde yapılmayacağını, 6 ilçede de zaman içerisinde hayata geçirileceğini vurgulayarak, “Derinya bölgesinde bu projenin başlangıcı yapılacak. Sonrasında tüm ülkeye yayılacak” ifadelerini kullandı.

“KARMA OYUN KALDIRILMASINI CİDDİ BİR TARTIŞMAYA AÇACAĞIZ”

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda da bazı değişikler yapmayı düşündüklerini belirten Hasipoğlu, “Karma oyun kaldırılmasını ciddi bir tartışmaya açacağız” dedi.

Hasipoğlu, karma oy kullanımının hem vatandaş hem de Yüksek Seçim Kurumu (YSK) için zor olduğuna dikkat çekerek, “Vatandaşın güvendiği ve ideolojisine en yakın partiye mührünü vurmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde UBP’nin performansını da değerlendiren Hasipoğlu, “UBP’nin rakibi yine UBP’dir. Böyle bir gerçek var” diye konuştu.

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