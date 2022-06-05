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Hasipoğlu: Yerel yönetimlerde başkanların yetki sorunu olmayacak

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Hasipoğlu, yerel yönetimler reformunda kararlı olduklarını, belediye başkanları, belediye meclisleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görev ve yetkileriyle ilgili yasal bir boşluk olmaması için de adım attıklarını açıkladı.
Hasipoğlu: Yerel yönetimlerde başkanların yetki sorunu olmayacak

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yerel yönetimler reformunda kararlı olduklarını, belediye başkanları, belediye meclisleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görev ve yetkileriyle ilgili yasal bir boşluk olmaması için de adım attıklarını açıkladı.

Hasipoğlu, Meclis’in yarınki toplantısında, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı için ivedilik talep edeceklerini; böylece yerel seçim için öngörülen 27 Kasım 2022’ye kadar halen görevde olan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görevlerini sürdürebileceğini kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, TAK’a yaptığı yazılı açıklamada, seçim döneminde de hep dile getirdikleri üzere, UBP’nin vaat ettiği reformları ve yasaları gerçekleştirmek için kararlı olduğunu belirtti.

Araya bir hükümet değişikliği girmiş olsa dahi, bu reformların başında gelen Belediye reformundan geri adım atılmayacağını ifade eden Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Eğer Geçici ve Özel Komiteden (Ad-Hoc) bir uzlaşı çıkmazsa, İdari komitede ilgili yasaların geçirilmesini ve Belediyelerin sayısının azaltılmasını hedefliyoruz. Belediyelerin şu anki sayısı ile sürdürülebilir olmadığı konusunda zaten herkes hemfikirken, iktidarı ve muhalefeti ile uzlaşıp bu reform gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Halkımızın bizden beklentisi de zaten budur.

Belediye başkanları, meclisleri ve muhtarların görevleri ve yetkileri ile ilgili yasal bir boşluk olmaması için de adım atıyoruz.

Bilineceği üzere, halihazırda Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin önünde yerel seçim tarihinin 27 Kasım 2022 olması hususunda bir yasa önerisi bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz Haziran ayı içerisinde seçimler yapılamayacağına göre, Belediye Başkanlarının görevlerinin ve dolayısıyla yetkilerinin son bulup bulmadığı sorunu ortaya çıkacaktır.

Yarın gerçekleşecek olan Meclis Genel Kurulu’nda ivediliğini isteyeceğimiz yasa önerisi tahtında Seçim ve Halkoylaması Yasasında yapacağımız bir değişiklikle, belediye başkanlarının, meclis üyelerinin, muhtarların ve ihtiyar heyeti üyelerinin görevleri, yeni başkan, üyeler ve muhtarların seçilinceye kadar mevcutların devam etmesine ve bu konuda işbu yasa ile yetkilendirilmeleri yönünde bir yasa önerisi yapılıyor.

İşbu yasa önerisi ile İdare hukukunun en temel prensiplerinden biri olan ‘süreklilik ilkesinin’ bir gereği olarak yerel yönetim hizmetlerinin aksamaması hedeflenmektedir.”

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