Hasipoğlu:“Artık başka alternatifler görüşülmeye başlanmalı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmasını “Kıbrıs Konusunda Birleşmiş Milletlerin Son Raporu” konusunda yaptı.

BM Barış Gücü Görev süresinin 30 Ocak’ta uzatıldığını kaydeden Hasipoğlu, adada nasıl bir çözüm olacaksa olsun BM’nin rolünün ve raporlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Adada Barış Gücü kampları bulunmasına gerek olmadığını düşündüğünü belirten Hasipoğlu, hele Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi bir okulun hemen yanı başında çağ dışı bir kampa hiç gerek olmadığını kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu, ille kalması konusunda bir ısrar varsa bunun sınıra taşınması gerektiğini söyledi.

Barış Gücü’nün yetkisinin sorgulanması gerektiğini anlatan Hasipoğlu, ortada bir meşruiyet sorunu olduğunu kaydetti.

“ARTIK BAŞKA ALTERNATİFLER GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANMALI”

Yürütülen müzakere sürecini eleştiren Hasipoğlu, artık başka alternatifleri görüşmeye başlamak gerektiğini dile getirdi.

Hasipoğlu BM’nin askeri anlamda adadaki varlığına gerek olmadığını vurguladı.