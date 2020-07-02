  • BIST 115.315
  • Altın 389,382
  • Dolar 6,8458
  • Euro 7,7189
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAOxford tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının insanlı denemeleri başarılı oldu

Hasipoğlu:Bilişim Yasası... “Yeni bir suç istinat etmiyoruz

» »
Hasipoğlu:Bilişim Yasası... “Yeni bir suç istinat etmiyoruz
Hasipoğlu:Bilişim Yasası... “Yeni bir suç istinat etmiyoruz

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de katıldığı 45+ programında Bilişim Suçları Yasası hakkında bilgiler aktardı.

Hasipoğlu, bilişim çağında olunan bir dönemde, Bilişim Suçları Yasasının Meclisten geçmesinin önemli bir yasal boşluğu ortadan kaldırdığını söyledi.

Bilişim araçlarının hayatın önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade eden Hasipoğlu, yasanın, 10 yıldır ilgili komitenin gündeminde olduğunu ancak bir türlü yasalaşmadığını aktardı.

“ONLARCA ŞİKAYET KARŞISINDA POLİSİN ELİ KOLU BAĞLIYDI”

Hasipoğlu, internet ortamında değişik suç unsurlarının bulunduğunu ancak yasal boşluk nedeniyle, polisin yıllardır yapılan şikayetlerde elinin kolunun bağlı kaldığını belirtti.

FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ... “YENİ BİR SUÇ İSTİNAT ETMİYORUZ... KÜFÜR VE DOLANDIRICILIK ZATEN SUÇ”

Fikir özgürlüğü konusunda müdahale edilecek söylem ve eleştiriler konusunda da görüşlerini aktaran Oğuzhan Hasipoğlu, “kesinlikle yok, biz yeni bir suç istinat etmiyoruz. Birisine hakaret ediyorsanız, kredi kartı dolandırıcılığı yapıyorsanız bu zaten suçtur” dedi.

Bilişim suçlarını düzenlerken, fikri haklar konusunda düzenleme yaptıklarını da anlatan Hasipoğlu, künyesiz, isimsiz internet sitelerinin

Yasanın yürütmesinden  Bilişim Teknolojileri Haberleşme Kurulunun sorumlu olacağını ifade etti.

Yasa hazırlanırken, konuyla ilgili kurum, kuruluşların yanı sıra bu konuda görüş belirten tüm sivil toplum örgütlerinin dinlendiğine işarete eden Hasipoğlu, ve süreçle ilgili çeşitli platformlarda bilgilendirmeler yaptıklarını da anımsattı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakan Pilli: 1 pozitif vaka var01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:33
  • Akıncı, Borell ile telefonda görüştü01 Temmuz 2020 Çarşamba 22:28
  • Sağlık Bakanlığı PCR sonuçlarını neden açıklamadı?01 Temmuz 2020 Çarşamba 22:16
  • Ülkede çeşitli yerlerde yangınlar çıktı01 Temmuz 2020 Çarşamba 21:29
  • 1 yolcunun testi pozitif! İleri tetkik yapılacak01 Temmuz 2020 Çarşamba 20:22
  • Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık Önünde Çadır Eylemi Başlattı01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:47
  • Lefkoşa göçmenköy'de uyuşturucu ele geçirildi.. 2 tutuklama01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:10
  • Taahhütname kimin umrunda! Uçaktan indi berbere koştu! Berber almayınca tartışma çıktı01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:23
  • Tatar'dan Anastasiadis'e:Kıbrıs’ta iki ayrı Devlet, eşit egemenlik haklarına sahip iki ayrı halk vardır.01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:46
  • Yakın Doğu Okullar Grubu’nun Yeni Kampüsü 1 Eylül’de Açılıyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti