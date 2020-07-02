Hasipoğlu:Bilişim Yasası... “Yeni bir suç istinat etmiyoruz

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de katıldığı 45+ programında Bilişim Suçları Yasası hakkında bilgiler aktardı.

Hasipoğlu, bilişim çağında olunan bir dönemde, Bilişim Suçları Yasasının Meclisten geçmesinin önemli bir yasal boşluğu ortadan kaldırdığını söyledi.

Bilişim araçlarının hayatın önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade eden Hasipoğlu, yasanın, 10 yıldır ilgili komitenin gündeminde olduğunu ancak bir türlü yasalaşmadığını aktardı.

“ONLARCA ŞİKAYET KARŞISINDA POLİSİN ELİ KOLU BAĞLIYDI”

Hasipoğlu, internet ortamında değişik suç unsurlarının bulunduğunu ancak yasal boşluk nedeniyle, polisin yıllardır yapılan şikayetlerde elinin kolunun bağlı kaldığını belirtti.

FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ... “YENİ BİR SUÇ İSTİNAT ETMİYORUZ... KÜFÜR VE DOLANDIRICILIK ZATEN SUÇ”

Fikir özgürlüğü konusunda müdahale edilecek söylem ve eleştiriler konusunda da görüşlerini aktaran Oğuzhan Hasipoğlu, “kesinlikle yok, biz yeni bir suç istinat etmiyoruz. Birisine hakaret ediyorsanız, kredi kartı dolandırıcılığı yapıyorsanız bu zaten suçtur” dedi.

Bilişim suçlarını düzenlerken, fikri haklar konusunda düzenleme yaptıklarını da anlatan Hasipoğlu, künyesiz, isimsiz internet sitelerinin

Yasanın yürütmesinden Bilişim Teknolojileri Haberleşme Kurulunun sorumlu olacağını ifade etti.

Yasa hazırlanırken, konuyla ilgili kurum, kuruluşların yanı sıra bu konuda görüş belirten tüm sivil toplum örgütlerinin dinlendiğine işarete eden Hasipoğlu, ve süreçle ilgili çeşitli platformlarda bilgilendirmeler yaptıklarını da anımsattı.