Hasipoğlu: Genel Başkan Ersan Saner’e sosyal medyada yapılan saldırıyı kınıyorum

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklama ile Genel Başkan Ersan Saner’e sosyal medyada bir video yayını ile yapılan saldırıyı kınadı.

Hasipoğlu, komployu organize edenlerin bir an önce yakalanmasını ve bu gibi çirkin saldırılardan çıkar sağlama peşinde olanlara izin verilmemesini temenni etti.

Hasipoğlu, “8 Eylül 2021 tarihinde başlayan Kurultay sürecinde üyelerimizin ve halkımızın gösterdiği ilgi ve katılım oldukça yüksektir. Genel Başkanlık seçiminin yapılmasına 10 gün kala gerçekleştirilen bu saldırı UBP’sinin kurultayına ve hızlı yükselişine asla engel teşkil etmeyecektir. Partimiz, 30 – 31 Ekim tarihlerinde kurultayını gerçekleştirecek ve hemen akabinde birlik beraberlik içinde 2021 yılı sona ermeden de erken seçime gidecektir” dedi.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu açıklamsında şu ifadeleri de kullandı:

“UBP kurultay süreçlerinde geçmişte de birçok olaylar yaşanmıştır. Ancak UBP her kurultaydan daha da güçlenerek çıkmayı başarmıştır. Bu yüzdendir ki, hiçbir güç, hiçbir siyasi ihtiras ve komplo, UBP’nin başarısını engelleyemeyecek, UBP’liler buna asla izin vermeyecektir”