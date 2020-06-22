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Hasipoğlu:“Kapalı Maraş’ı Kıbrıs müzakerelerine feda etmeyelim”

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Hasipoğlu:“Kapalı Maraş’ı Kıbrıs müzakerelerine feda etmeyelim”
Hasipoğlu:“Kapalı Maraş’ı Kıbrıs müzakerelerine feda etmeyelim”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sol bir liderin seçilmesi durumunda kapsamlı müzakerelere odaklanılacağını ifade ederek, “Tek alternatif olarak federasyonu düşündükleri için diğer alternatiflere fırsat vermeyecekler” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, TV Güneş ekranlarında yayınlanan “Parantez” programına katılarak Ferda Ekinci’nin sorularını yanıtlayan Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Kapalı Maraş konusu hakkında  değerlendirmelerde bulundu. 

“ALTERNATİFLERE FIRSAT VERMEYECEKLER”

“Sol bir lider seçilirse yine kapsamlı müzakerelere odaklanılacak. Tek alternatif olarak federasyonu  düşündükleri için diğer alternatiflere fırsat vermeyecekler” diyen Hasipoğlu, bunun ne anlam ifade ettiğini de şu sözlerle açıkladı:

“Bu da ne demek; bizim 41. Hükümet olarak Doğu Akdeniz, Kapalı Maraş politikamız tamamen sekteye uğrar. ‘Yeni baştan masaya dönelim, tekrar görüşmelere başlayalım, bir gün sizinle anlaşacağız, bir 10 yıl daha böyle devam edelim süreci’ başlayacak.”

Hasipoğlu, çabalarının, bunun bu şekilde olmaması yönünde olduğunu vurgulayarak, “Bilakis çözümü tetikleyecek olan tek yanlı adımlarımız ve kararlılığımız olacak. Güney’in tuzu kuru. Bizi müzakere masasına hapsetti. Görüşme yapılırken doğal kaynakları bizimle görüşürken, diğer taraftan Mısır, İsrail ile anlaşmalar imzaladı. ‘İmzalarım, bir gün çözüm olursa payını veririm’ dedi. Kapalı Maraş benim diyor. Sol biri gelirse bu cenderenin içine gireceğiz” ifadelerini kullandı.

“GARANTİLER, BİZE GÖRE TABUDUR”

Güvenlik ve Garantiler konusunun altını çizen Hasipoğlu, “Güvenlik ve Garantiler konusunda Türkiye ile uyum içinde olmayan biri de bizi çözüme götüremez” şeklinde konuşarak, çözümün zaten uzlaşı demek olduğunu, uzlaşının da sadece Kıbrıs Türk ve Rum tarafının değil, garantörlerin de kabul edebileceği bir uzlaşı olması gerektiğini vurguladı.

“KAPALI MARAŞ’I KIBRIS MÜZAKERELERİNE FEDA ETMEYELİM”

Oğuzhan Hasipoğlu, Kapalı Maraş konusunda da  değerlendirmelerde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kapalı Maraş hep kapsamlı çözümün parçası olarak öngörüldü. UBP olarak diyoruz ki Kapalı Maraş’ı Kıbrıs müzakerelere feda etmeyelim, Rum tarafının iradesine bağımlı olmayalım, Rumların adadaki zenginliği paylaşma niyeti yok, biz de kendi adımlarımızı atmaya başlayalım. Kapalı Maraş da bunlardan biri. Doğu Akdeniz’deki Türkiye ile attığımız adımlar da bunlardan biri. Biz Rumların iradesine bağlı yaşamak istemiyoruz, Kapalı Maraş’ı açmak istiyoruz. Önemli bir toplantı yaptık. Orada hem fikir olundu, bir kez daha dile getirildi. Kapalı Maraş KKTC toprağıdır. Meselenin kim açacak, güvenliği kim sağlayacak, mülklerin sahibi kim olacak boyutu var. Şimdi orası tabi ki KKTC yönetiminde açılacak, güvenliği de GKK sağlayacak, dolayısıyla geri malların sahibi kim konusu kalıyor. Taşınmaz Mal komisyonu cevap verecek. Görüşmeler yapılacak, bizim yönetimimizde onlara imkân sunacağız. BM buna karşı mı çıkacak? Biz BM’nin şartını yerine getirmiş olacağız. BM diyor ki 74 sakinlerine iade ederek açılmalıdır.”

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