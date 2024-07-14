Hasipoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı: Vatan Savunması

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 15 Temmuz mesajında tarihsel benzerliklere ve vatan savunmasının önemine dikkat çekti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 15 Temmuz mesajında tarihsel benzerliklere ve vatan savunmasının önemine dikkat çekti. Hasipoğlu, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Yunan Darbesi ile 15 Temmuz 2016’da Türkiye’deki darbe girişiminin tarihî olarak aynı güne denk gelmesinin garip bir tesadüf olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, 15 Temmuz 1974’te Nikos Samson önderliğinde gerçekleştirilen Yunan Darbesi’nin, 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekâtı’na yol açtığını ve bu harekâtın Kıbrıs Türkleri ile Rumlara barış ve huzur getirdiğini ifade etti.

Hasipoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’de gerçekleştirilen darbe girişimine de değinerek, “Bu hain girişimle Anavatanımız Türkiye’nin istikrarına hançer saplanmak istenmiş, demokrasiyle seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınmış ve Türkiye’nin küresel güç olma yolundaki ilerleyişi engellenmek istenmiştir” dedi. Ancak Türk halkının bu alçak girişimi göğsünü siper ederek engellediğini, şehitler vererek vatanına, hürriyetine ve istikbaline sahip çıktığını vurguladı.

Hasipoğlu, Anavatan Türkiye’nin o gece verdiği mücadelenin kendileri için de müstesna bir örnek teşkil ettiğini ve Türkiye’nin küresel gücü ile dünya diplomasisindeki etkinliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) geleceği için tarihi adımlar atılmasına vesile olacağını belirtti.

Hasipoğlu, mesajının sonunda, “Vatanına, devletine, bayrağına sahip çıkmak için canlarını bir an bile düşünmeden ortaya koyan tüm şehitleri rahmetle anıyor, vatan savunması için şahlanan tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.