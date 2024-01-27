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Hasipoğlu'ndan 27-28 Ocak 1958 Direnişi'nin yıldönümü nedeniyle mesaj...

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 27-28 Ocak 1958 Direnişi'nin 66'ıncı yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Hasipoğlu'ndan 27-28 Ocak 1958 Direnişi'nin yıldönümü nedeniyle mesaj...

Hasipoğlu, mesajında şunları kaydetti:

 27-28 Ocak 1958 Direnişi, Kıbrıs Türk Halkı’nın, yaşamakta olduğu Kıbrıs Adası üzerindeki varoluş mücadelesinin simgeleşmesine vesile olmuş, tarihe yön vermiş bir dönem olarak belleğimizde yer almaktadır.

Direnişle ve direniş sırasında verdiği şehitleriyle, bağımsızlığına, özgürlüğüne vurulmak istenen zinciri, İngiliz sömürge yönetiminde dahi kırabileceğini göstermiş Kıbrıs Türkü, 66 yıl önce gösterdiği direnişle elde ettiği mücadele azmini, halen bugün korumaktadır.

Verdiğimiz şehitlerin, gazilerimizin, mücahit ruhlu ecdadımızın bizlere bıraktığı manevi mirası muhafaza etmek ve gelecek nesillerin benliğine işlemek, başlıca görevimizdir.

Direniş Yıldönümü vesilesiyle bir hususu hatırlatmakta fayda görüyoruz…

Kıbrıs Türk Halkı’nın mücadele azminin siyasileşmiş ruhu Ulusal Birlik Partisi olarak, devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşaması, egemeeşitliğinin dünya kamuoyu önünde tescili için Anavatan Türkiye’mizden aldığımız destekle, içeride ve dışarıda durmadan çalışacağız.

Doğuda Türk Devletleri Teşkilatında, batıda Avrupa’nın ilgili meclislerinde Kıbrıs Türk Halkının sesi olmaya devam edeceğiz. 

BM’nin ve Yeni Kişisel Temsilci Sayın Cuellar’ın Adaya yapacağı ilk ziyaret öncesi nabız yoklama amaçlı diplomasi mesaisini yakından izlemekle birlikte, dostlar alışverişte görsün anlayışı ve Rum Liderin iç siyasi tartışmalarına yardımcı olacak, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemen eşitliğini teslim etmeden, sözde süreçlere karnımızın tok olduğunu, yeni siyasetimizin, Kıbrıs için artık tek çıkış yolu olarak görülmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

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