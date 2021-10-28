Hasipoğlu'ndan 29 Ekim Mesajı...

“ Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Muzaffer Komutan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başarı ile sonuçlandırılan Kurtuluş Savaşı ve bunun sonucunda modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıdır.

Kıbrıs Türkü’nün tüm olanakları ile candan desteklediği Kurtuluş Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu Türk milletinin hürriyetinden egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğinin tüm dünyaya ilanıdır.

Kıbrıs Türk Halkı Atatürkçü çizgide ilerlemiş, Anavatan Türkiye ile birlikte yürümüş ve kendi Devleti’ni kurmuştur.

Aklı ve bilimi pusula olarak kabul eden Cumhuriyet olgusu dün olduğu gibi bugün de muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için tüm zorluklara karşı Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yürütülen mücadelede yolumuzu aydınlatmaktadır.

Bu yolda yürürken Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC ‘ye sahip çıkmak, şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarımızı korumak, ülkemizi daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmak hedeflerimiz olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 98’nci yıldönümü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhurun iradesini her türlü irade ve tahakkümün üzerinde gören ve bu yüksek idealin gerçekleşmesi için çaba gösteren Cumhuriyetin banilerini minnet, şükran ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.”