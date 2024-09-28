Hasipoğlu’ndan AKEL’e tepki: Gerçekleri saptırma yetenekleri dünyaya sergilendi

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, AKEL Genel Sekreteri Stefanu’nun, Türkiye’yi işgalci olarak suçlamasıyla, gerçekleri saptırma yeteneğinin, bir kez daha dünya kamuoyunun gözü önüne sergilendiğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Toplantısında, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Türkiye’yi işgalci olarak suçlamasıyla, Rum Hakimiyetçi anlayışın gerçekleri saptırma yeteneğinin, bir kez daha dünya kamuoyunun gözü önüne sergilendiğine dikkat çekti.

AKEL Genel Sekteteri’nin, Kıbrıs Türkü’ne olduğu gibi Rumlara da barış ve huzuru getiren 1974 Mutlu Barış Harekatı’na yönelik ifadelerini kınadığını belirten Hasipoğlu, “Stefanu’nun Anamuhalef CTP’nin de hazır bulunduğu sosyalist partiler toplantısında Sarf ettiği sözlerine, Türkiye Anamuhalefet Partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanıt vermesi de hem düşündürücü hem de sevindirici bir hareket olmuştur” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kıbrıs Milli Davasında, Türkiye tek ses olabiliyor iken, Rum tarafı kendi görüşleri doğrultusunda oybirliği ile ‘tek alternatif federasyon ‘ diyebiliyor iken, KKTC de egemen eşitliğimizi ve uluslarası eşit statümüzü ana muhalefetin bizlerle birlikte uluslararası toplumdan talep edememesine anlam veremiyoruz.

“Sayın Cumhurbaşkanı”nı uluslararası temas yapmamakla suçlayan muhalefet bilmelidir ki, gerek Avrupa”nın üst düzey diplomatları ve siyasileri ile, gerekse Türk Devletleri Teşkilatı”nın (TDT)“ en üst düzeyi ile görüşmeler gerçekleşmiştir.

“ÇARESİZLİK ÜZERİNE BİR SİYASET ANLAYIŞINI ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Azerbaycan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanları ile görüşüp, TDT”nin Başkanlar düzeyindeki toplantılarına katılmıştır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı KKTC Bayrağı her zaman ülkemizde dalgalanacaktır demiştir.

Bu açıklamayı dahi takdir eden tek bir açıklama CTP’den gelmemiştir.

Maalesef bizi ayrılıkçı olarak tanımlıyorlar.

Egemenliğimizin kabulüne dahi tahammül edemiyorlar.

Bunca yaşadıkları hayal kırıklarına rağmen, CTP’nin maalesef AKEL ile işbirliği içerisinde Federasyonu Tek Alternatif çözüm modeli olarak görmeye devam ediyor.

Bu durum GKRY’ye aslında büyük bir rahatlık vermekte, onlara konfor alanı yaratmaktadır.

Kıbrıslı Türklerin benimle anlaşmaktan başka çaresi yoktur anlayışını onlarda hakim kılmaktadır.

Çaresizlik üzerine bir siyaset anlayışını asla Kabul etmiyoruz.

“BİZİ AYRILIKÇI POLITIKA İZLEMEKLE SUÇLUYORLAR”

Çare vardır, bu da kendi kendimizi yönetme irademize sahip çıkarak, iki devletli çözüm politikasına sahip çıkmaktır.

Kıbrıs konusunda uzlaşmaz tarafın Rum liderliği olduğunu bilmesine rağmen karşı tarafı suçlayacağına , bizim TDT’ye üye olmamızı dahi sahiplenemiyorlar.

Bizi ayrılıkçı politika izlemekle suçluyorlar.

Rum liderliği Crans Montana’da ısrarla Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamına karşı çıkıyor ve bunu bugünkü garanti sisteminin devam edemeyeceği vurgusu ile Guterres’in çerçeve belgesine de koydurup, sıfır asker, sıfır garanti taleplerinden asla geri adım atmayacaklar.

“TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİNİN DEVAMI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Rum liderliğinin garantiler konusunda başka bir tutum sergilemesine de zaten imkân yoktur.

Çünkü 2010 yılında Rum Meclisi’nde aldıkları kararda açıkça garantilerin devamını içeren herhangi bir anlaşmaya evet denilmeyeceğinin açıkça vurgulamıştırlar.

Bu karara karşı bizim Meclisimizin de aynı günlerde oy birliği ile aldığı bir kararda Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamının bizim için kırmızı çizgi olduğunun altı çizilmiştir.

CTP, Rumların bu konulardaki tutumlarında bizim beklentilerimiz doğrultusunda en küçük bir değişiklik görüyor mu ki bizi Rumlarla masaya oturmamakla suçluyorlar?

Keşke ülkemizdeki ana muhalefet de, Türkiye’deki ana muhalefet gibi egemenliğimiz ve güvenliğimiz konusunda aynı hassasiyeti gösterebilseydi”