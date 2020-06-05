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Hasipoğlu’ndan Anayasa Değişikliğine Ilişkin Halkoylamasi İçin Yasa Önerisi

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Hasipoğlu’ndan Anayasa Değişikliğine Ilişkin Halkoylamasi İçin Yasa Önerisi
Hasipoğlu’ndan Anayasa Değişikliğine Ilişkin Halkoylamasi İçin Yasa Önerisi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun hazırladığı “Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi”, görüş ve önerilerin sunulması için Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Yasa önerisinin doğrudan içeriğiyle ilgili görüş ve öneriler, yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.

Hasioğlu’nun hazırlayıp sunduğu yasa önerisi, 11 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimiyle aynı günde yapılması hedeflenen Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasının yöntemi ile oy pusulasının biçim ve içeriğini belirlemeyi amaçlıyor.

Daha önce hazırlanan ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Anayasa Değişiklik Yasa Önerisi’yle ilgili çalışmalar, Kovid- 19 pandemisinin yarattığı koşullar nedeniyle çalışmaları tamamlanamamıştı. Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı gün halkoylamasına sunulması hedefleniyor. Yasa önerisi, her iki oylamanın aynı gün yapılabilmesi için oy pusulasının uygun şekilde yeniden düzenlenmesi ihtiyacıyla hazırlandı.

Öneriye göre, halkoylamasında seçmenlere verilecek oy pusulasında beyaz zeminde siyah yazıyla “EVET” ve yanında siyah zeminde beyaz yazıyla “HAYIR” kelimeleri ve bu kelimelerin her birinin altında bir kare bulunacak. Seçmen, bu karelerden birinin içine, orada bulundurulan tükenmez kalemle işaret koymak ve oy pusulasını, gizliliği bozulmayacak şekilde katladıktan sonra Sandık Kurulu önündeki kapalı oy sandığına atmak suretiyle oyunu kullanacak. Ancak seçmen kendisine verilen tükenmez kalemle işaret koymak yerine mührü, oy pusulası üzerindeki "EVET" ve "HAYIR" kelimelerinin altında bulunan karelerden biri içerisine veya o bölümün herhangi bir yerine basarsa da oyu geçerli sayılacak.

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