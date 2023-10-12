Hasipoğlu’ndan CTP’ye: "Utanmayın ve gitmeyin, Meclis'te en iyi bildiğiniz şeyi yapın”

Hasipoğlu, hükümete yönelik CTP’nin katalizör olduğu "Utan ve Git" şeklindeki sosyal medya kampanyası konusunda soru üzerine, "Biz size utan ve git demiyoruz. Meclis'te kalın ve en iyi bildiğiniz şeyi yapın. Yapmaya devam edin” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ana muhalefet partisi CTP’ye yönelik sıklıkla dile getirilen “Meclis'te neden duruyorlar” eleştirilerini hatırlatır nitelikte “biz size utan ve git demiyoruz. Meclis'te kalın ve en iyi bildiğiniz şeyi yapın, yapmaya devam edin” diye çıkıştı.

Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’nin katalizör olduğu "Utan ve Git" şeklindeki sosyal medya kampanyası konusunda soru üzerine “biz size utan ve git demiyoruz. Meclis'te kalın ve en iyi bildiğiniz şeyi yapın. Yapmaya devam edin” dedi.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, BRT ekranlarında şu şekilde çıkıştı;

“Utan ve git diyorlar ama AKSA ile (mazi) onların, onlar suyun gelişine itiraz ettiler, onlar kablo ile elektriği istemiyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Meclisi ziyaretini protesto ettiler, gelmediler. Ama biz onlara gidin demiyoruz; M