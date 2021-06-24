Hasipoğlu'ndan Ertuğruloğlu, Sucuoğlu ve Taçoy'a: Görüşleri Partiyi Bağlamaz

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun açıklamaları:

“Bu açıklamalar UBP’nin açıklamaları değil, bunlar vekillerin ve bakanların yaptığı açıklamalar. CTP, HP ve YDP’den vekiller de farklı farklı açıklamalar yapabiliyor. Bu açıklamalar kişilerin açıklamalarıdır. Bu açıklamalar, benim partimi veya bir başka partiyi bağlamaz. Ancak Genel Başkan veya Genel Sekreterin açıklamaları, partinin açıklamalarıdır”

Ertuğruloğlu "Tek adaylı olmalı" demişti...

“Açıklamayı dinlemedim, ne zaman ve ne şekilde yapıldığını bilmiyorum. Ancak Tahsin Bey’in niyetinin iyi olduğunu ve partinin bütünlüğünün bozulmaması adına bu açıklamayı yaptığını düşünüyorum. Fakat benim düşüncem daha farklı. Bana göre UBP için kurultay zaten kaçınılmaz. Kurultaylar her zaman için birden fazla adaylı gerçekleşmiştir. Günün sonunda bir kişi kazanacaktır ama UBP kazanacaktır. Eğer erken seçim tarihi için Nisan diyorsak, UBP, kurultayda seçtiği adayla seçime gidecektir. Partinin bütünlüğü her zaman sağlanır. Bana göre UBP’de seçimli bir kurultayın olması, partiye güç katacaktır.”