Hasipoğlu'ndan "irade" vurgusu

İşte açıklama;
UBP’sinin en kıdemli üyeleri Erenköy’ün eski Muhtarı Vahibe ablamız ve değerli eşleri de milletvekili aday belirleme seçiminde oyunu kullandı. Karpaz'dan Lefke'ye kadar irademiz sandığa yansıyor...
İşte açıklama;
UBP’sinin en kıdemli üyeleri Erenköy’ün eski Muhtarı Vahibe ablamız ve değerli eşleri de milletvekili aday belirleme seçiminde oyunu kullandı. Karpaz'dan Lefke'ye kadar irademiz sandığa yansıyor...
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