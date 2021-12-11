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Hasipoğlu'ndan "irade" vurgusu

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Hasipoğlu'ndan "irade" vurgusu
Hasipoğlu'ndan "irade" vurgusu

İşte açıklama;

UBP’sinin en kıdemli üyeleri Erenköy’ün eski Muhtarı Vahibe ablamız ve değerli eşleri de milletvekili aday belirleme seçiminde oyunu kullandı. Karpaz'dan Lefke'ye kadar irademiz sandığa yansıyor...

 

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