Hasipoğlu’ndan Kurultay Açıklaması

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 23’üncü Olağan Kurultay sürecinin ilanıyla başladığını duyurdu. Hasipoğlu, kararın alınmasında katkı sağlayan Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’e, milletvekillerine, ilçe başkanlarına, MYK ve Parti Meclisi üyelerine teşekkürlerini iletti.

Hasipoğlu, 22 Temmuz’da başlayacak olan 229 örgüt, 6 ilçe başkanlığı ve yönetimleri ile genel başkanlık seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını diledi. Parti üyelerinin, demokrasinin gereği olarak ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Açıklamasında, UBP’nin gücünü halkın birliğinden aldığını belirten Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkına refah dolu bir gelecek, kendi toprakları üzerinde özgür düşünceli bir gençlik yaratma hedefinde olduklarını ifade etti. Anavatan Türkiye’nin desteğiyle, Türk dünyası başta olmak üzere dış dünya ile daha güçlü bağlar kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Hasipoğlu, UBP’nin bugüne kadar gelmesini sağlayan, hizmet veren ve destekleyen herkese teşekkür ederek, partisi ve ülkesine hizmet edip aramızdan ayrılanları rahmetle andı. “Birlik içinde güçlü bir şekilde nice kurultaylar diliyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.