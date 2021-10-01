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Hasipoğlu'ndan muhalefete hodri meydan! Gelin seçim tarihini belirleyelim!

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Hasipoğlu, “Hodri meydan diyorum, gelin erken seçim tarihini Pazartesi günü Meclis’te konuşalım, tarihi belirleyelim” ifadelerini kullandı.
Hasipoğlu'ndan muhalefete hodri meydan! Gelin seçim tarihini belirleyelim!

Hasipoğlu'ndan muhalefete hodri meydan! Gelin seçim tarihini belirleyelim!

Hasipoğlu, “Hodri meydan diyorum, gelin erken seçim tarihini Pazartesi günü Meclis’te konuşalım, tarihi belirleyelim” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT ekranlarında gazeteci Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Pazartesi günü gerçekleşecek Meclis Genel Kurulu’nda, erken genel seçim tarihinin belirlenmesi konusunun görüşüleceğini ifade eden Hasipoğlu, muhalefetin nisaba destek vermemesinin, “seçimden kaçmak” anlamına geleceğini ifade etti:

“Muhalefet Meclise gelmezse, erken seçimden kaçan muhalefet olur desem, yanlış bir yorum yapmış olmam.”

Hasipoğlu, muhalefete seslenerek, “Sorun Nisan ayında yapılması ise, gelin bu tarihi Mart yapalım, tartışalım. Ayrıca Yüksek Mahkeme Başkanı, seçim sisteminin değişmesini öneriyor, gelin bu konuya da dokunalım” dedi.

Hasipoğlu, “Hodri meydan diyorum, gelin erken seçim tarihini Pazartesi günü Meclis’te konuşalım, tarihi belirleyelim” ifadelerini kullandı.

KKTC’de, erken genel seçimin fitili, yeni yasama yılı açılış konuşmalarında yeniden ateşlendi.

Yeni yasama yılı açılışında konuşan Başbakan Ersan Saner, Pazartesi günü Meclis açılır açılmaz ilk gündem maddelerinden birinin erken seçim tarihinin belirlenmesi olacağını ifade etti.

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