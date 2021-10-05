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Hasipoğlu’ndan Rum kesimine rest: Sen kazarsan biz de kazarız

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Hasipoğlu’ndan Rum kesimine rest: Sen kazarsan biz de kazarız
Hasipoğlu’ndan Rum kesimine rest: Sen kazarsan biz de kazarız

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “ Rum tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara, hava ve/ veya denizdeki haklarını gasp etmesine asla izin verilmeyeceğini” vurguladı.

Oğuzhan Hasipoğlu, “ Rum tarafı bizimle egemen eşitlik ve 2 Devletlilik temelinde bir anlaşma yapmak yerine tek yanlı adımlarla istediklerini elde edebileceğini zannediyorsa yanıldığını mutlaka en erken zamanda anlayacaktır. Biz de Anavatan Türkiye ile birlikte hidrokarbon aramalarımıza devam edeceğiz. Kesin olarak haklarımızı kendilerine yedirmeyeceğiz” dedi.

“ Siz kazarsanız biz de kazacağız” diyen Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“ Rum kesimi Nautical Geo’nun adlı araştırma gemisini 3 Ekim tarihinde Türk kıta sahanlığı içine sokarak ciddi bir tahrikte bulunmuş ancak Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı müdahale ile söz konusu araştırma gemisini Türk kıta sahanlığı dışına çıkarmıştır.

Rum makamları ayrıca tek taraflı sondaj çalışmalarına yeninden başlayacaklarını da açıklamış bulunuyor. Bu da bir kez daha gösteriyor ki Rum tarafının amacı bizimle uzlaşma değildir.

Müzakere masasında tam üç kez Rum tarafına “Gelin Ortak bir Enerji Komitesi kuralım, yetki ve kar paylaşımını konuşalım” diye öneri yapmış olmamıza rağmen, her 3 öneriyi de reddeden bir zihniyet vardır. Demek ki komşumuz ne müzakere masasında, ne de masa dışında samimidir. Ne iki taraf arasındaki işbirliğini artırmak, ne de hidrokarbon kaynaklarını ortaklaşa- yapabileceğimiz bir çalışma içine girmeye niyetleri vardır…

Tüm hedefleri 1974 öncesine dönmek, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını sıfırlamak ve Doğu Akdeniz’le Kıbrıs adasını Helen yapmaktır. Bizler, Rum tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara, hava ve/ veya denizdeki haklarını gasp etmesine asla izin verilmeyeceğiz. Rum tarafı bizimle egemen eşitlik ve 2 Devletlilik temelinde bir anlaşma yapmak yerine tek yanlı adımlarla istediklerini elde edebileceğini zannediyorsa yanıldığını mutlaka en erken zamanda anlayacaktır.

Biz de Anavatan Türkiye ile birlikte hidrokarbon aramalarımıza devam edeceğiz. Kesin olarak haklarımızı kendilerine yedirmeyeceğiz. Rum tarafı ve onun destekçileri istedikleri kadar çabalasınlar Türkiye ve KKTC haklarını koruyacak inanç ve güce sahiptirler. Karşımızda, ‘gelin ortak bir enerji komitesi kuralım, yetki ve kar paylaşımını konuşalım’ diye öneri yapmış olmamıza rağmen, bu 3 öneriyi de reddeden bir zihniyet vardır.

Dolayısıyla bizime Ada zenginliklerini paylaşma zihniyeti içerisinde olmayan komşumuza vereceğimiz net yanıt, ‘ sen kazarsan biz de kazarız’ ” şeklindedir. Egemen eşitlik talebimizi ve Egemenlik mücadelemizi, yalnızca karada değil, denizlerimizde, havada da kararlı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz.”

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