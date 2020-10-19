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Hasipoğlu,parti başkanlığı için adaylığa yeşil ışık yaktı

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Hasipoğlu,parti başkanlığı için adaylığa yeşil ışık yaktı
Hasipoğlu,parti başkanlığı için adaylığa yeşil ışık yaktı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sona ermesinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan boşalan UBP Genel Başkanlığı koltuğuna ve hükümetin akıbetine çevrildi.

Ulusal Birlik Partisi’nde Genel Başkanlık için ismi konuşulan adaylardan biri olan Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığı açıklamada parti başkanlığı için adaylığ yeşil ışık yaktı.

Ulusal Birlik Partisi’nin parti başkanlığı için kendisine parti tabanından destek ve istek olduğu yönünde görüş belirten ve konuyla ilgili henüz karar vermediğini söyleyen Hasipoğlu, “Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı koltuğun oturduktan sonra kimi takdir ederse o genel başkan olacak” dedi.

Parti başkanlığı ve başbakanlık için konuşmanın erken olduğunu ve önümüzdeki süreçte bunun değerlendirmenin mümkün olabileceğini kaydetti. Erken seçim veya yeni oluşabilecek hükümet senaryosuyla ilgili de konuşan Hasipoğlu, DP ve YDP erken seçim hükümetinin olasılıklar içinde olduğunu kaydetti.

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