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Haşmet Gürkan Sokak’ta Drenaj Çalışması Nedeni ile Yol Kapama Duyurusu

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Lefkoşa Türk Belediyesi, kış mevsimini sorunsuz yaşamak için çalışmalarına devam ediyor.
Haşmet Gürkan Sokak’ta Drenaj Çalışması Nedeni ile Yol Kapama Duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi, kış mevsimini sorunsuz yaşamak için çalışmalarına devam ediyor.

 

Bu kapsamda,  Haşmet Gürkan Sokak’ta (Surlariçi) yapılacak yağmur suyu drenaj çalışmaları nedeni ile 2, 3 ve 4 Kasım günleri sabah saat 08:00 ile 15:30 saatleri arası araç trafiğine kapatılacak.Çalışmalar süresince  trafik akışı Nuri Efendi Sokak üzerinden olacaktır.

Bu sokağı kullanacak sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.

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