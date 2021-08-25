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Haspolat arıtma tesisi ve Ercan Havalimanı bölgesinde elektrik kesintisi olacak

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Haspolat arıtma tesisi ve Ercan Havalimanı bölgesinde yarın 5 saat süreyle elektrik kesintisi olacak.
Haspolat arıtma tesisi ve Ercan Havalimanı bölgesinde elektrik kesintisi olacak

Haspolat arıtma tesisi ve Ercan Havalimanı bölgesinde yarın 5 saat süreyle elektrik kesintisi olacak.


Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Haspolat Arıtma Tesisi ve civarındaki su kuyularına, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesine, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binasına, Ercan Havaalanı şantiye bölgesine, Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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