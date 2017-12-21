Haspolat Belediye Evleri döviz mağduru

*Döviz’in önlenemez yükselişi nedeniyle, döviz taksitleri nedeniyle Haspolat Belediye Evleri sakinleri evlerinden olma ile karşı karşıya kaldı.

Taner ULUTAŞ

Dövizin büyük oranda değer kazanması üzerine ödeme güçlüğü çeken Haspolat Belediye Evleri sakinleri mahkemeye verilmeye başlandı.

Haspolat Belediye Evleri sakinleri dövizin önlenemez yükselişi sonrasında döviz taksitlerini ödeyemez duruma geldi. Türk Lirası karşısında büyük değer kazanan döviz, özelde Haspolat Belediye Evlerini genelde de ülkeyi kıskacına alınca ekonomik sıkıntı içerisine giren Haspolat Belediye Evleri sakinleri taksitleri ödeyemez duruma geldi.

EVLERİ KİRAYA VEREN PARALI KESİM DIŞINDAKİLER SIKINTILI

Ucuz ve bütçelerine uygun olması nedeniyle, sosyal konut olarak aldıkları Belediye Evlerini kiraya veren paralı kesim dışında kalan, dar gelirli vatandaşlar aylık mükellefiyetlerini yerine getirme güçlüğü çekince evleri yapan şirket tarafından mahkemeye verilmeye başlandı.

HÜKÜMET YETKİLİLERİ BU KONUYA DUYARSIZ

Haspolat Belediye Evlerini satın alarak yerleşen dar gelirli aileleri perişan eden ve ödeme güçlü içerisine girmelerine sebep olan dövizdeki yükseliş birçok ailenin de mahkemeye verilmesine ve evlerinden çıkartılmasına neden olurken hükümet yetkililerinin hala daha bu duruma müdahale etmemesi de büyük tepki topluyor.

DÖVİZ SABİTLENSİN

Para birimi Türk Lirası olan KKTC’de, döviz karşısında eriyen Türk Lirasının getirdiği sıkıntılar sonunda, aldıkları evlerin aylık bedellerini ödeyemeyen birçok Haspolat Belediye Evleri sakinlerinin, ilgili firma tarafından mahkemeye verildiği ve evlerinden atıldığı ileri sürülüyor. Haspolat Belediye Evlerinde ikamet eden vatandaşlar hükümettin devreye girerek döviz kurunun ilgili firma ile anlaşarak sabitleşmesini istiyor..

GEÇMİŞTE VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ

Haspolat Belediye Evlerinde sakin güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, geçmişte de yine yükselişe geçen Döviz ile ilgili sıkıntıya girmiştik. Hatta yine döviz kurunun sabitlenmesi için geçmişte imza toplamıştık. Hükümet yine olaya el atmayınca imza toplamıştık. Toplanan imzalar ve yapılan eylemler sonrasında bize bu konuda destek verileceği söylenmiş ancak verilen sözler yerine getirilmemişti dedi.

EVLERİMİZDEN OLUYORUZ

Ayni kaynak açıklamasına devamla, dövizin yükselmesi sonrasında taksitleri ödeyemez duruma geldik. Sosyal Konut olarak yapılan ve Belediyenin de sahibi olacağı gerekçesi ile aldığımız evler Belediyenin aradan çekilmesi sonrasında özel şirkete kaldı. 500 TL taksit ile başladığımız taksitler bugün dövizin yükselmesi sonrasında 1540 TL civarına yükseldi. Bizler fakir insanlarız ve sürekli yükselen döviz nedeniyle bütçe dengemiz bozuluyor. Şirket bizi mahkemeye veriyor. Birçoğumuz evlerinden atıldı. Benim 7 senem kaldı. En azından şimdi olsun dövizi sabitlesinler. Bugünkü kurdan bile sabitleseler razıyız. Çünkü yarın ne olacağından korkuyoruz ifadesinde bulundu.