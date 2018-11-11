Haspolat çemberinde gizli tehlike !...

KKTC’nin trafik kazalarına davetiye çıkaran en tehlikeli bölgelerinden birisi konumunda olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKU) yanındaki Haspolat çemberi yakınlarındaki yaya geçidi ile otobüs durağının kapatılması gözlerin bölgeye çevrilmesine neden oldu.

UKU öğrencilerinin, üniversiteye gidip gelmede, yoğun bir şekilde kullandıkları yolun üzerindeki yaya geçidinin kapatılması, bir başka büyük tehlikeye zemin hazırladığı öne sürülüyor. Ölümlü kazalara da neden olan yolun sonradan açılan yaya geçidi kapatılırken, öğrencilerin daha öncede yaptıkları gibi çemberin yanından geçtikleri gözlemlendi. Haspolat Çemberinin hemen yanından yoğun trafik akışı arasında geçiş yapan öğrencilerin, ciddi tehlike altında oldukları da gözlemlendi.

Haspolat’ta sakin güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, ben yıllardır Haspolat’ta Belediye Evleri olarak isimlendirilen, apartmanlarda kalmaktayım. Apartmanlar sosyal konut olarak yapılmasından ve Belediye yerine buraları bir şirkete devredilmesinden sonra buraları öğrenciler yurt olarak kullanmaya başladı. Hatırı sayılır bir öğrenci kitlesi bu apartmanlarda kalıyor.Ve okula gitmek için Lefkoşa-Mağusa yolunu kullanıyorlar. Tabi birçok kez buralarda kaza meydana gelmesi yaya geçidinin kapatılmasına neden oldu dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, tabi yaya geçidi ve otobüs durağı bence çok yanlış yerlere yapıldı. Zaten bu nedenle kazalar meydana geliyordu. Ancak şimdi buraların kapatılması ile öğrencileri çok daha ciddi tehlike ile karşı karşıya bıraktı. Öğrenciler yaya geçidi yerine çemberden geçmeye başlayacaklar. Zaten her zaman bu yolu deniyorlar. Çemberin özellikle Lefkoşa’ya bakan tarafından geçerken yoğun trafik akışından dolayı bir kazaya uğrayabilirler. Bence herhangi bir kazaya neden olmamak için çember üzerinde etkin tedbir alınmalıdır ifadesinde bulundu.