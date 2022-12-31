Haspolat-Güngör Yolu Saat 14.00’e Kadar Trafik Akışına Kapalı Olacak

Karayolları Dairesi, Karayolları Master Planı kapsamında yapılacak asfaltlama çalışmasından dolayı Haspolat -Güngör arasındaki yolun bugün saat 14.00’e kadar trafik akışına kapalı olacağını duyurdu.
Karayolları Master Planı kapsamında yapılacak çalışmadan dolayı söz konusu yolda trafik akışı alternatif yol üzerinden sağlanacak.
Yapılan açıklamada bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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